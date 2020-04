Villaggio neolitico e re-sacerdote

Il villaggio neolitico

Sedentarizzazione

Il villaggio neolitico

Città e re-sacerdote

- nell’area della Mezzaluna Fertile- conseguenza del passaggio all’agricoltura: i nuovi coltivatori dovevano seguire le colture e provvedere alla raccolta e all’immagazzinamento dei prodotti- gruppi umani erano diventati seminomadi, con una parte stanziale ed una nomade.agricoltura + sedentarizzazione = sviluppo dei villaggiIl tipico villaggio neolitico, situato vicino ai campi coltivati, era un insieme di venti/trenta capanne costruite con vari materiali: legno, pietra, mattoni di argilla cotti al sole.Per ragioni difensive le case erano unite tra di loro e circondate da cinte murarie. La popolazione era suddivisa in ampi gruppi, detti “clan”. Grazie agli oggetti ritrovati all’interno delle case si può capire che non esistevano differenze di ricchezza e di potere.Nel sistema contadino beni e servizi dovevano essere distribuiti a tutta la popolazione. Colui che si occupava di fare questo era il Re-Sacerdote che doveva raccogliere tutto ciò che si produceva nella città (cibo, utensili, manufatti, abiti, ecc…) e ridistribuire tali beni in base alle esigenze di ciascuno.Nella gestione del suo lavoro, il Re-Sacerdote si poteva avvalere della collaborazione di una cerchia di funzionare e, presso la sua residenza (il tempio-palazzo, si trovavano anche dei depositi per la raccolta di tali beni.Ricapitolando: villaggio → cittàsocietà egualitaria --> divisione del lavoro