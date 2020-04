Roma - Re e società da 509 a.C.

I Re della fase latino-sabina

La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica (dal 509 a. C.)

1) Romolo : fonda Roma e le dà i primi ordinamenti sociali e politici, compreso il senato.2) Numo Pompilio : stabilisce l’ordinamento religioso e fissa il calendario3) Tulio Ostilio : sotto di lui Roma assume un ruolo egemone per i latini4) Anco Marcio : estende il territorio di Roma fino al mare, fonda il Porto di Ostia e fa costruire il Ponte Sublico, il primo ponte (di legno) sul Tevere.I Re della fase estrusca5) Tarquinio Prisco : è il primo dei tre re etruschi; fa realizzare la Cloaca Massima6) Servo Tullio : fa erigere la prima cinta muraria di Roma e riforma l’ordinamentosociale e politico7) Tarquinio il Superbo : è un re crudele, violento e tiranno; scatena una rivolta che abbatte la monarchiaLe forme più antiche dell’organizzazione sociale romana erano la Famiglia e la Gens.- La “Famiglia” era un insieme di persone e di beni materiali sottoposti all’autoritàdi un Pater Familias, cioè il capofamiglia (uomo più anziano). Egli aveva il Patria Potesta, cioè un potere assoluto su tutti i membri della famiglia: la moglie, i figli e le figlie, le spose dei figli (le ragazze, una volta sposate, passavano sotto l’autorità delcapofamiglia in cui entravano). Alla nascita di un bambino il pater familias decideva se tenerlo oppure abbandona o addirittura ucciderlo. Era anche l’unico a possedere la piena capacità giuridica.- La “Gens” era un gruppo di persone che ritenevano di discendere da un antenato in comune, ormai morto da tempo. Secondo la tradizione Romolo scelse 100 “padri” (Patres), i 100 maggiori esponenti delle gens delle gens, per formare il primo senato ed i loro discendenti si chiamarono Patrizi (Patricii).Coloro che non appartenevano a questi gruppi erano i Plebes (plebe), cioè persone escluse dal sistema di potere gentilizio e senza diritti politici. Essi erano contadini, piccoli proprietari terrieri e nullatenenti.I Clienti (Clientes) erano dei poveri che ottenevano sostegno economico da una famiglia aristocratica. Il rapporto di clientela instaurava una relazione precisa: il cliente si legava con un vincolo di fedeltà al patrono, cioè al Pater Familias che gli concedeva la sua protezione. Il patrono poteva affidare ai suoi clienti un piccolo lotto di terra e li difendeva di fronte alla legge: il cliente doveva essere rappresentato dal suo patrono (non poteva partecipare lui direttamente).In cambio di questa protezione i clienti svolgevano varie mansioni. L’avere una vasta clientela costitutiva un vantaggio dal punto di vista politico: maggiore era il numero dei clienti e maggiore era il controllo che le famiglie e le gens potevano assicurarsi sulla vita politica della città.Società aristocraticaAristocrazia gentiliziaClientiPlebe