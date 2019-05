Le origini di Roma e gli inizi della civiltà romana

La civiltà romana

le leggende che spiegano le origini di Roma sono 3:1-fuggito da Troia fonda la città di Lavino2- Il figlio di Enea, Iulo Ascanio, fonda la città di Albalonga3- La discendente di Enea, Rea Silvia, fu violentata dal dio Marte e diede alla luce due gemelli, Romolo e Remo.Lo zio di Rea Silvia ebbe modo di credere che la nascita dei due gemelli avrebbe significato problemi con la successione al trono, così mandò la nipote in prigione ed abbandonò i due gemelli nel fiume Tevere.ma i due vennero salvati dalla lupa e quando crebbero spodestarono lo zio e fondarono una nuova città per unificare Lavinio e Albalonga.lasciarono agli dei la scelta del sovrano e venne scelto Romolo, perciò quest'ultimo tracciò una linea che delimitava i confini della città.Remo geloso l'oltrepassò e venne ucciso dal fratello che diede il suo nome alla città.si narra che il periodo da monarca di Romolo fu fiorente e che egli non morì, semplicemente ascese al cielo diventando un dio.: erano coloro che appartenevano ad una GENS (famiglia) e godevano dei diritti politici.i patrizi giustificavano questo privilegio dicendo di discendere da un famoso eroe romano (come la Gens Iulia che si vantava di discendere da Iulo Ascanio e quindi da Enea). Inoltre i patrizi si distinguevano per la ricchezza e per gli AUSPICIA (come gli oracoli greci): non godevano di diritti e venivano considerati degli stranieri: i patrizi potevano decidere di mettere sotto la loro protezione un plebeo garantendogli regali e denaro ed in cambio quest' ultimo doveva combattere per lui e non testimoniargli contro, inoltre, in periodo repubblicano, dovevano v0otare per il loro padrone.: A volte erano prigionieri, altre lo diventavano a causa dei debiti.erano schiavi dalla nascita i figli degli schiavi e le schiave non potevano sposarsi.se il proprietario decideva di liberare lo schiavo, prendeva il nome di Liberto e diventava un cittadino, ma manteneva un rapporto di clientela con il padrone.: Prenomen: CaioNomen della Gens: GiulioCognomen: CesareAgnomen (soprannome)(per le donne) Nomen della gens: prima/seconda/terza GiuliaCognomen: Cesare: vi erano 3 modi a Roma per poter celebrare il matrimonio:1- Con una cerimonia in cui i due sposi devono dividere una focaccia di farro2- Con la vendita della moglie, infatti durante la cerimonia il marito mette i soldi del pagamento su una bilancia3- infine due persone venivano ritenute sposate se convivevano almeno un anno.per concludere, i giorni a Roma si dividevano in FASTI (fortunati) e NEFASTI (sfortunati), le guerre dovevano esssere prclamate solo nei giorni fasti.