Eliogabalo - Imperatore scandaloso

Eliogabalo, l'imperatore scandaloso

Eliogabalo (203-222) apparteneva alla dinastia dei Severi che dominò la scena politica romana tra la fine del II all’inizio del III secolo. e regno dal 218 al 222, anno in cui fu assassinatoIl suo vero nome era Bassiano e avrebbe dovuto succedere legittimamente a Caracacalla. Tuttavia il trono imperiale fu usurpato da Macrino, il comandante della guardia pretoriana.Il quale, temendo di essere destituito dalla famiglia imperiale decise di esiliare Bassiano in Siria. Con lui furono esiliati tutti i membri della famiglia dei Severi fra cui anche Giulia Mesa e Giulia Soemiade rispettivamente nonna e madre di Bassiano che tanta parte ebbero nelle vicende di quegli anni per far diventare il ragazzo imperatore. Giulia Mesa, la nonna, rimpiangeva la corte di Roma e tutti i privilegi di cui era stata privata per cui architettò un piano che permettesse al nipote di salire sul trono imperiale. Innanzitutto, essa sparse la voce che Bassiano era un figlio naturale di Caracalla (a cui, fra l’altro era anche somigliante). Quindi cerco di corrompere le truppe di stanza in Siria. Inoltre, la funzione di grande sacerdote assegnata al ragazzo e la sua effeminata bellezza fece presa sull’esercito che già era molto ostile a Macrino. Fu così che l’obiettivo della donna fu raggiunto e nel 218, Bassiano, appena quattordicenne fu proclamato imperatore dalla III Legione Gallica, riconosciuto anche dalle legioni orientali le quali mossero guerra contro Macrino, lo uccisero e lo sconfissero.Con la morte dell’usurpatore, anche il Senato riconobbe Bassiano, come legittimo imperatore., il quale arrivò a Roma nel 219 con tutta la sua corte. Qui tenne un comportamento stravagante e del tutto fuori della norma. Innanzitutto assunse il nome di Eliogabalo, in onore al dio orientale Elagabal di cui introdusse il culto a Roma. Fra l’altro, egli fece arrivare dall’oriente il simulacro del dio che non era altro che un monolite nero a forma conica. Notizie del suo operato ci sono giunte dalla Historia Augusta, una raccolta delle biografia degli imperatori, vissuti tra il II e il III secolo, scritta da sei diversi autori. In quattro anni egli si dedicò ad eccessi e al compimento di atti turpi. Era solito compiere sacrifici di animali e di esseri umani (schiavi e prigionieri), ma anche di nobili fanciulli, offrendo libagioni con vino mescolato al sangue delle vittime. Gli scandali investirono anche la politica perché Eliogabalo attribuì le più importanti cariche dello Stato a cocchieri, atleti o schiavi che meglio degli altri erano in grado di soddisfare i suoi appetiti omosessuali. Poco a poco, però un simile comportamento e la questione religiosa gli fecero perdere l’appoggio dell’esercito e del popolo. Per risolvere il problema, la nonna convinse Eliogabalo a adottare un suo cugino Marco Bassiano Alessiano, futuro Marco Aurelio Severo Alessandro. Quest’ultimo fu associato al trono ed ottenne il favore di tutti; ciò suscitò l’invidia dell’imperatore che tramò un piano per eliminarlo. Tale tentativo fu sventato e pretoriani, di comune accordo con Giulia Mesa uccisero l’imperatore nel 222.Il corpo di Eliogabalo, assassinato a 18 anni, fu gettato nel Tevere e fu decretata la damnatio memoriae. Tuttavia il suo governo permise alla gens Severa di consolidare il proprio potere, preparando così il terreno al suo successore.