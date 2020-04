Civiltà etrusca - Caratteristiche

Economia :

[h2]La civiltà Etrusca[h2]fattori di sviluppo della civiltà etrusca- tecniche idrauliche di drenaggio e di irrigazione dei campi- giacimenti minerari- commercio di manufatti e di armi (grazie alla tecnologia metallurgica)I giacimenti minerari si trovavano soprattutto in Toscana e nell’Isola d’Elba (ferro).Quest’ultima era chiamata dagli Etruschi “La Fumosa”, per il costante fumo che usciva dalle fabbriche.In origine gli Etruschi cremavano i loro defunti e deponevano le ceneri in urne chiamate Canapi. Poi adottarono la sepoltura e tumulavano i cadaveri negli Ipogei (sotterranei). A seconda della classe sociale venivano usati apogei più piccoli o più grandi.Per i più ricchi, invece esistevano le Necropoli, vere e proprie città dei morti; venivano dipinte delle scene sulle pareti delle case per illustrare la vita quotidiana dei defunti.La religione etrusca era molto simile a quella greca.Le divinità più importanti erano:Tinia (signore del folgore)Uni e Minerva (Atena greca)Gli etruschi erano molto abili nell’arte divinatoria, cioè nell’ interpretazione della volontà degli dei ( che predicevano il futuro).Le loro tecniche di lettura erano:- attraverso gli àuguri (osservazione del volo degli uccelli)- in base all’osservazione dei fulmini (direzione, intensità,…)- attraverso gli arùspici (lettura delle viscere degli animali)L’Aruspicina è illustrata da un uno straordinario reperto storico che consiste in un modello di bronzo del fegato di un ovino le cui superfici sono suddivise in molte zone, ciascuna delle quali contraddistinta dal nome di una divinità (mappa per leggere le viscere)