Buon 2021: frasi e auguri migliori per augurare buon anno

Frasi per augurare buon anno nuovo 2021

I buoni propositi

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.



Benjamin Franklin

Il cinico

Il tempo non ha nessuna divisione visibile che ne segni il passaggio, non una tempesta con tuoni, né squilli di tromba che annuncino l’inizio di un nuovo mese o un nuovo anno. Persino quando inizia un nuovo secolo siamo solo noi mortali che suoniamo le campane e spariamo in aria con le pistole.



Thomas Mann

Il nostalgico

Non sarebbe capodanno se non avessi rimpianti.



William Thomas

Benvenuto 2021

