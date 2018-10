I protagonisti della ricerca sociologica:

Ricercatore: professionista che possiede gli strumenti teorici e pratici per condurre la ricerca.



Committente: persona o ente che promuove o finanzia la ricerca e che, in qualche misura, può orientarne lo svolgimento.

Gli scopi della ricerca:

3 scopi principali:

Descrivere un fenomeno sociale nuovo considerato rilevante e perciò meritevole di indagine (fotografia della realtà, dati numerici, tabelle, grafici, statistiche).

Rispondere a interrogativi che sorgono dall’analisi dei fatti e dei comportamenti sociali.

Individuare correlazioni, ossia variazioni concomitanti, tra diversi fenomeni sociali, e approfondirli allo scopo di stabilire eventuali rapporti causa-effetto tra di loro (previsioni sulla realtà sociale e futura).

Le fasi della ricerca: un meccanismo circolare

La fase ideativa, che comprende la scelta del problema su cui sarà condotta l’indagine, la definizione delle ipotesi e la formulazione del disegno della ricerca.

La fase di attività pratica, raccolta dei dati, analisi dei dati, e interpretazione dei risultati

Gli strumenti di indagine del sociologo:

Metodi qualitativi e metodi quantitativi...

Metodi qualitativi: metodi utilizzati per analizzare gli aspetti qualitativi della realtà sociale; producono resoconti,

Analisi approfondite, descrizioni e valutazioni della realtà sociale, in cui la quantificazione numerica è modesta o del tutto assente.

Metodi quantitativi: procedure destinate alle misurazioni dei fenomeni sociali, sinteticamente presentate sotto forma di tabelle e statistiche numeriche (codice digitale) o di rappresentazioni grafiche (codice analogico).

I diversi tipi di osservazione

Osservazione partecipante e osservazione non partecipante: il metodo più indicato per registrare le varie manifestazioni del comportamento non verbale. I due tipi principali di osservazione sono quella partecipante, in cui il ricercatore si mescola ai soggetti osservati, e quella non partecipante, in cui l’osservatore mantiene una posizione distaccata o fa in modo che i soggetti osservati non si accorgano della sua presenza.

Gli strumenti dell’inchiesta: il questionario e l’intervista

Inchiesta: il metodo più indicato per conoscere comportamenti e opinioni di ampie quote di popolazione.

Gli strumenti d’indagine più frequenti sono il «questionario» e «l’intervista».

Questionario: tecnica di indagine usata nelle «inchieste» di medio raggio; è una lista di domande strutturate



(Scelta multipla, vero/falso, ecc..) o aperte, anonime; può essere consegnato dal ricercatore oppure recapitatoPer posta.

L’analisi dei documenti

Documento: ogni testimonianza registrata su supporti di vario tipo allo scopo

di trasmettere o conservare informazioni.

Un’utile classificazione dei documenti li distingue in:

Personali

Pubblici

Statistici

Scientifici