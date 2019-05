Il capitale culturale

Un esempio di approccio sociologico allo studio delle istituzioni economiche è dato dall'analisi che Pierre Bourdieu fa in una celebre opera, La distinzione (1979), in cui analizza la società industriale moderna. La sua ricerca attesta l'esistenza di numerosi gusti sociali, ben definiti, appartenenti alle diverse classi che compongono la società. C'è un gusto piccolo-borghese, caratterizzato dall'ostentazione e dall'arrivismo; c'è un gusto aristocratico caratterizzato dalla discrezione; c'è un gusto popolare, caratterizzato dal senso della misura e dal buon senso. L'esistenza di questi diversi gusti rende il consumo un fenomeno non solo economico ma anche e soprattutto culturale. Ciò che distingue le diverse classi, infatti, non è solo la loro posizione economica o la loro posizione politica, ma quello che Bourdieu chiama il loro capitale culturale o simbolico.Per quanto riguarda la società francese degli anni '70 studiata da Bourdieu, gli imprenditori e i grossi commercianti, caratterizzati da un alto capitale economico, si distinguono per la predilezione per lo champagne, i pranzi di lavoro, le aste, la seconda casa; i docenti universitari, caratterizzati da un alto capitale culturale, per la predi-lezione per le lingue straniere, gli scacchi, i mercati dell'usato, i ristoranti esotici. Gli operai, poveri sia di capitale economico sia di capitale culturale, si distinguono invece per la predilezione per il vino rosso, le sale da ballo, il gioco del calcio.L'autore propone quindi una definizione di classe sociale come risultato dell'unione di capitale economico e capitale culturale: agli indicatori di posizione economica (reddito, professione) si aggiungono una molteplicità di aspetti relazionali e culturali, tra i quali i comportamenti di consumo. Il consumo diventa così l'arena sociale che permette di costruire "la distinzione" tra le classi, svolge cioè una funzione indispensabile per la costruzione e l'affermazione della propria identità sociale.