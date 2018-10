Voto in condotta e rappresentanti degli studenti anche alle medie

Anche gli alunni delle elementari e delle medie potrebbero avere i loro rappresentanti all’interno dei consigli di classe. Non solo, in entrambi i percorsi scolastici l’insegnamento dell’educazione civica sarà curriculare. E ancora, sarà reintrodotto il voto in condotta. Sono questi i punti contenuti in un progetto di legge presentato al Senato dalla Lega. Ecco i dettagli.

L’istituzione dell’educazione civica

I rappresentanti di classe

Il voto in condotta

Il'Introduzione dell’insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado'già nella scuola primaria. L’intento è quello di istituireche racchiuda l’educazione ambientale, stradale e altre che spesso nelle scuole vengono diffuse attraverso progetti o attività extracurriculari svolte durante l’anno.Ad oggi la rappresentanza degli studenti nei consigli di classe è prevista solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma se fosse approvato, il progetto di legge cambierebbe le cose. Quest’ultimo infatti prevede checon i quali dovrebbero quindi confrontarsi i professori. Ciò porterebbe i ragazzi, è questo l’intento dei firmatari del progetto di legge, a farelegata quindi all’educazione alla cittadinanza. Rappresentanti poiAltro punto affrontato nel progetto di legge presentato al Senato dalla Lega riguarda laalle elementari e alle medie. In questo modo verrebbero da subito puniti i primi episodi di bullismo tra i piccoli studenti della primaria. Al momento, secondo quanto previsto dalla Buona Scuola, il voto in condotta è un giudizio che non ha nessun effetto sulla media dei voti.