Video lezione o videolezione? Come si scrive

Come si scrive: video lezione o videolezione?



Una parola che mai avremmo pensato di utilizzare così tanto ci sta mettendo in crisi in questo periodo. Come si scrive,? La familiarità con le lezioni via webcam non c’era prima, così come la scrittura con questa parola. Da quando ilè entrato a far parte delle nostre vite fare abbiamo dovuto ridimensionare la quasi totalità degli ambiti della nostra esistenza.Gli studenti, in particolare, si stanno trovando - chi da fine gennaio, chi da inizio febbraio - a portare a termine l’anno scolastico con le lezioni da casa, non potendo recarsi fisicamente in classe fino al prossimo settembre. I problemi riscontrati in questo senso sono stati molti, col ministero dell’Istruzione che sta provando a fare quanto possibile per rimediare anche solo alla differenza di copertura internet che si registra a seconda dei punti della penisola in cui gli studenti vivono. Un occhio particolare alla maturità , che quest’anno è diventata un maxi orale con un ridimensionamento del punteggio che non può non tenere conto di un intero quadrimestre di studi fatto da casa, con tutti i possibili ritardi e le mancanze nel programma di studi. Tornando al focus principale, vediamo di imparare - oltre a cosa significa - ancheFacendo una ricerca in rete appare da subito chiaro che il termine è un neologismo. Di cosa si tratta? Lo spiega bene la definizione dellaIn genere, parola o locuzione nuova, non appartenente cioè al corpo lessicale di una lingua, tratta per derivazione o composizione da parole già in uso, o introdotta con adattamenti da altra lingua, oppure formata con elementi greci o latini; la creazione di neologismi risponde alla necessità di esprimere concetti nuovi, di denominare o qualificare nuove cose e istituzioni, ma può essere anche opera di singoli individui.Il termine videolezione nasce proprio così:e una situazione nuovi. Proprio per questa ragione non è ancora stato chiaramente stabilito se si scriva video lezione o videolezione. Leggendo i maggiori quotidiani italiani come Il Corriere della Sera e Repubblica appare chiaro chedella parola è quella attaccata, videolezione. Anche nella sezione neologismi della Treccani la grafia corretta - o quantomeno quella scelta - risulta essere videolezione o videolezioni. Stabilito questo, ha senso affermare che - fino a che la questione non verrà chiarita dalle sedi competenti - entrambe le modalità di scrittura sono accettabili ma quella più utilizzata è videolezione.