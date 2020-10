Al via ‘School Days’: test online, webinar e ripetizioni per studiare meglio e superare l’anno scolastico

Fai un check-up del tuo metodo di studio e potenziali con i webinar di Matteo Salvo (campione mondiale di memoria), Antonella Arpa (aka Himorta), Elia Bombardelli e molti altri prof d’eccezione

Check-up metodo di studio, una serie di test per valutare in modo rapido il metodo di studio utilizzato, in modo da capire se è davvero efficace. Se alla fine del test venisse evidenziato qualche problema, la nostra applicazione è in grado di individuare e suggerire le guide presenti su Skuola.net più utili agli studenti per risolverlo. Gestione del tempo, concentrazione, tecniche di memoria, elaborazione di schemi e mappe mentali: questi alcuni degli ambiti su cui sarà possibile mettersi alla prova.

Il secondo percorso è il Power-up metodo di studio, un programma di 7 webinar

trasmessi in live streaming su Skuola.net e sui nostri canali social. Esperti e prof-influencer, nelle prossime settimane, supporteranno gli studenti con i consigli per affrontare le pietre miliari dello studio: inglese, italiano, matematica e fisica, nonché moduli su metodo di studio veloce e public speaking. Tra i docenti, Antonella Arpa (aka Himorta), cosplayer ma anche prof di inglese, Elia Bombardelli, prof di matematica e youtuber, Fiorella Atzori, youtuber del canale Sgrammaticando, Matteo Salvo, campione mondiale di memoria. Ma anche un esperto di Intesa Sanpaolo per supportare tutti i maturandi alla costruzione della relazione sui PCTO.

Ormai l’anno scolastico, il primo post lockdown, è ripartito. E ogni studente italiano, come ogni anno, visiterà Skuola.net alla ricerca delle info necessarie per affrontarlo al meglio attraverso la sterminata raccolta diche fanno parte della sua quotidianità. Questa volta però, vista la situazione dovuta al Coronavirus, che ha avuto conseguenze non certo trascurabili sul mondo della scuola, si tratterà di una vera e propria “sfida” da superare nel migliore dei modi.Infatti tra materie da recuperare dall’anno passato e possibili difficoltà di apprendimento con la didattica digitale integrata, non sarà semplice tenere il passo. Cosa potevamo fare di più? In collaborazione conabbiamo deciso di dare vita a ‘’. Una vera e propriaper supportare ogni studente, attraverso. Noi siamo pronti, e tu? Ecco nel dettaglio il programma per abbiamo pensato per te.'School Days', il progetto di, è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori (e non solo): l’obiettivo principale è quello di aiutarli con un piano di ‘salvataggio’ e fornire loro gli strumenti per poter rafforzare la loro preparazione, con particolare attenzione a tutti quelli che hanno qualche problema sul metodo di studio. Accedere a ' School Days ' è davvero semplice: direttamente dalla Home Page di Skuola.net. Sarà quindi possibile scegliere tra due percorsi:Il tutto è finalizzato a fornire i. Ma se se non basta, con, gli studenti possono accedere a ripetizioni private, in presenza o online, con un Tutor a scelta su Skuola.net | Ripetizioni . Grazie a Intesa Sanpaolo avrai diritto a ricevere ore di lezione per un controvalore di 50€. Ma affrettati:. È semplicissimo: se non si è già iscritti, basta registrarsi su Skuola.net|Ripetizioni e, se si è studenti, saranno accreditati 50€ nel proprio account. A quel punto, sarà necessario scegliere il tutor ideale e data, ora e luogo della lezione (si può svolgere anche comodamente online) per usufruire delle ripetizioni con il credito ottenuto. Gli ‘School Days’ non potranno che essere un successo!Iniziativa valida dal 09/10/2020 al 15/11/2020, fino ad esaurimento dei 1.560 pacchetti disponibili. Ogni pacchetto consente di fruire di ore di lezione per un controvalore di 50€ ed è accreditabile entro il 15/11/2020. Una volta esaurito il contributo messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, lo studente potrà continuare a prenotare ore di lezione secondo i termini e le condizioni di pagamento indicati sul sito ripetizioni.skuola.net