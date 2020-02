Più docenti per ridurre i disagi nelle "classi pollaio"

L’emendamento

I fondi per assumere nuovi docenti

Tra ivi è certamente quello delche, com’è noto, comporta diverse conseguenze. Non solo sull’insegnante, costretto a far fronte ad un numero di ragazzi troppo elevato, ma soprattutto sulla didattica e quindi sugli studenti stessi. Nonostante se ne parli da tempo, non è ancora arrivata una soluzione a questo problema.A breve però la situazione potrebbe cambiare: in commissione alla Camera, infatti, è statoche stanzia fondi per dotare le scuole secondarie di secondo grado diA presentare l’emendamento la deputata delVittoria Casa, la quale ha sottolienato cheL’attenzione del M5S al tema delle classi pollaio non è sicuramente nuova, anzi. Già in passatoin veste di deputataInteresse verso questo tema che ha continuato a mantenere anche quando è arrivata a Viale Trastevere in veste di viceministro prima e Ministro poi.Secondo l’emendamento verrannoGrazie a questi fondi nelle scuole secondarie di secondo grado arriveranno nuovi docenti che saranno suddivisi su base regionale in base alle classi che presentano più di 22 alunni. Ma da dove arrivano questi soldi? Una parte dal fondo istituito dalla Buona Scuola, il resto dalla dote destinata ai Centri per l’educazione degli adulti.