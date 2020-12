Come scegliere il futuro? Consigli per l’orientamento in collaborazione con SaloneOrientamenti.it

La live sull’orientamento in collaborazione con Salone Orientamenti

Come orientarsi tra istituti superiori e post-diploma

Manca sempre meno all’inizio delle, aperte dal 4 al 25 gennaio, giorni nei quali gli studenti che frequentano la terza media dovranno scegliere, quello che avrà il compito di formarli nei prossimi cinque anni. I ragazzi, e le loro famiglie, hanno quindi bisogno di conoscere tutte, per poter fare la scelta giusta nel modo più consapevole.Ma ci sono anche altri giovani che devono capire per bene cosa vogliono fare “da grandi”: sono quelli che, ormai giunti agli ultimi anni della scuola superiore,. Così, Skuola.net ha deciso di dedicare una, la manifestazione che da 25 anni è un punto di riferimento per l'orientamento, la formazione e il lavoro. La live, sotto forma di talk, ospiterà personalità d’eccezione. Saranno presenti, infatti,. L’appuntamento è dunque per ilsu tutti i canali social di Skuola.net per seguire in diretta consigli e dritte per scegliere la scuola superiore più adatta alle proprie esigenze.Non è un mistero che il passaggio dalla terza media alla scuola superiore e, successivamente, quello dalle superiori al mondo del lavoro o alla formazione post-diploma sia un momento delicato. Quest’anno, forse, è reso ancora più complesso dalle incertezze del periodo che stiamo vivendo. La live in collaborazione con “Orientamenti 2020” aiuterà quindi gli studenti a fare una scelta consapevole con l’aiuto degli ospiti in collegamento: con il, infatti, si parlerà di come prendere al meglio una decisione così importante per il futuro, ma anche di quanto in Italia si faccia concretamente per l’orientamento. Cercheremo di scoprire anche quale sia stata la sua esperienza e come, da giovane studente, abbia poi costruito la sua carriera.Con l’assessore Cavo, invece, andremo a conoscere più nel dettaglio, il primo, nonché il più grande, evento nazionale dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro, che quest’anno ha spento ben 25 candeline e si è svolto interamente online, attraverso la piattaforma accessibile al sito www.saloneorientamenti.it . Non solo: con Cavo parleremo di come sia possibile raggiungere più studenti possibile grazie a iniziative come Orientamenti, e quali attività sarebbe necessario potenziare nelle scuole. Anche l’assessore ci racconterà di come, da studentessa, abbia scelto la sua strada, dando consigli utili a chi si trova oggi ancora indeciso.Sempre l’assessore illustrerà il funzionamento dellae come accedervi: infatti, i percorsi e gli eventi digitali che hanno avuto luogo dal 10 al 12 novembre durante la manifestazione digitale saranno fruibili per tutta la stagione scolastica per chiunque sia interessato alle tematiche dell’orientamento.è, infatti, un vero e proprio aiuto concreto per quei ragazzi, sempre più numerosi, che hanno voglia di conoscere e valutare tutte le opzioni possibili prima di fare la scelta dalla quale dipenderà il loro futuro.Grazie al contributo dele dell’capiremo quindi l’importanza e la necessità dell’orientamento scolastico e post-diploma, scoprendone luci e ombre e dando tutte le informazioni per aiutare gli studenti a scegliere con sicurezza la propria strada. A condurre questo interessante talk saranno il. Quindi non perdetevisu tutti, ma nel caso in cui non aveste la possibilità di seguire in diretta i consigli dei nostri esperti, potrete rivedere