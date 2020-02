Svegliarsi presto per studiare è sempre la cosa migliore?

Il mattino ha l’oro in bocca? Non per gli adolescenti!

Fin da quando sei piccolo tutti, a iniziare dai tuoi genitori, ti hanno sempre detto che. Questo, insieme alla campanella della prima ora che non ha mai suonato dopo le 8.30, hanno consolidato il mito della mattina come parte più produttiva della giornata. Ma ammettilo,, per quanto si possa andare al letto presto,Ti sei mai chiesto se questa non fosse una delle, e che andare a scuola così presto in realtà non aiuti affatto a concentrarsi?Ebbene, che la sveglia la mattina presto sia un toccasana per grandi e piccini è una! Infatti, come dimostrano diversi studi pedagogici,. La soluzione sarebbe quindi andare a letto prima? Niente affatto: con la pubertà, gli adolescenti sarebbero portati comunque ad addormentarsi più tardi.Svegliarsi alle 6, quindi, per i giovani e i giovanissimi, è come mettersi in piedi alle 4 del mattino, rintronati, tutt'altro che freschi e riposati, ma completamente in effetto "hangover", e in quello stato catapultati davanti a un insegnante di matematica: insomma, una inutile cattiveria. Per poter essere davvero produttivi, dovrebbero iniziare le attività almeno (ma anche qualcosina di più) un'ora dopo di come accade oggi… Altro che alle prime luci dell'alba!Per questo motivo, ad esempio, in California è stato vietato di iniziare le lezioni prima delle 8:30 . Seguendo la stessa teoria, in una scuola di Brindisi i ragazzi sono stati fatti entrare in classe - per un anno intero - alle 10:00 , ottenendo risultati molto positivi!