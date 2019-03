21 marzo, manifestazione degli studenti contro le mafie

Il 21 marzo sarà celebrata la XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie.

La manifestazione, organizzata dall'associazione di don Ciotti "Libera", nasce dal dolore di una madre. Questa, non sentendo mai pronunciare il nome del figlio, una delle vittime della stage di Capaci, rivelò che il dolore è ancora più insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Da qui l'idea per la nascita della manifestazione. Ogni anno, in una piazza diversa, i nomi e i cognomi delle vittime della mafia vengono pronunciati in un lungo rosario civile.

Manifestazione a Padova il 21 marzo

Programma

Quest'anno la manifestazione è ospitata da Padova; “” il tema dell'edizione.Nel Nord Est il fenomeno mafioso è spesso sottaciuto, quando non negato. Uno degli obiettivi dell'edizione è anche quello di scalfire la retorica dannosa che vorrebbe questo territorio intoccato dalla criminalità organizzata.Aderiscono alla manifestazione anche, i quali, oltre a prendere parte alla piazza, organizzano cortei e assemblee nelle scuole e nelle università. Per sensibilizzare ed informare gli studenti è stato lanciato anche un sito web (www.studenticontrolemafie.it)Naturalmente gli studenti delle scuole che aderiscono alla piazza o alle numerose assemblee, assentandosi da scuola, dovranno portare una giustificazione per l'assenza.Dalle ore 9:00 Park Piazzale Boschetti partenza del corteo;

Ore 11:00 - Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie dal palco;

ore 12.00 intervento finale Luigi Ciotti;

Dalle ore 14:30 alle 17:00, in otto sale della città di Padova si svolgeranno i seminari tematici.

Il percorso del corteo: via Trieste - corso del Popolo - corso Garibaldi - piazza Garibaldi - via Cavour - p.zza Cavour - via VIII Febbraio - via Roma - ponte delle Torricelle - via Gualchiere - Riviera Ruzante - Riviera Businello - via Belludi. Piazza di arrivo: Prato della Valle