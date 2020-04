John Cabot University: lezioni di Inglese gratis per studenti delle superiori in quarantena

Lezioni di Inglese gratis per gli studenti delle superiori

Come comunicare in Inglese: lezioni che preparano al mondo del lavoro

Studenti e professori: un’occasione importante per la didattica

Lezioni online della John Cabot University per le scuole superiori: come partecipare

mail_placeholder

, con sede ae dall’, che ha fatto dell’innovazione il fiore all’occhiello della sua didattica. In un momento come questo, in cui le attività scolastiche e accademiche si sono spostate sul digitale, l’ateneo ha messo in campo alcune iniziative per dare agli studentiUna di queste si rivolge agli, con una serie diper le scuole di secondo livello in tutta Italia.Le lezioni sono partite già, all’indomani delle chiusure degli istituti in tutta Italia. Il servizio ha già avuto: circa 1875 studenti del Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, Calabria hanno iniziato a praticare e migliorare il loro inglese, studiandone la comunicazione in modo innovativo. Buona parte delle scuole che hanno aderito provengono dall’originale “zona rossa” di Lombardia e Veneto.L’eccezionalità dell’iniziativa sta nel fatto che, oltre ad essere gratuita e aperta a tutti gli studenti delle superiori, le lezioni: viene utilizzato infatti un, che insegna non solo a padroneggiare la lingua nei suoi aspetti grammaticali, ma anche e soprattutto, ottimi per ottenereSi va infatti dal Public Speaking ai metodi per scrivere un Curriculum Vitae, dalle tecniche della Persuasive Communication a quelle della English Composition, fino all’analisi delle differenze tra la scuola americana e quella italiana. Le lezioni si integrano facilmente al programma delle scuole, ma allo stesso tempo. Ad esempio, la lezione di Public speaking offre utili insegnamenti sulle strategie e le tecniche di, utilissime durante l’esame di maturità , ma che possono diventare un bagaglio importante anche per. In questo senso, How to write a Curriculum Vitae si inserisce nell’ottica dell’Alternanza Scuola lavoro grazie alle sua descrizione suiLehanno subito entusiasmato studenti e docenti. “Le lezioni sono state un’occasione importante per capire come organizzare al meglio un essay e un discorso persuasivo. Abbiamo analizzato importanti discorsi come “Ich Bin Ein Berliner” di John F. Kennedy e “I Have a Dream” di Martin Luther King” dice Maria, che frequenta il IV anno al Liceo Dante di Roma. “Grazie all’insegnamento interattivo tutti I ragazzi sono stati coinvolti e hanno scoperto il segreto della comunicazione efficace. Spero di avere l’opportunità di partecipare ad altre lezioni!” commenta la studentessa. La sua professoressa, Carla Mummolo, spiega: “Abbiamo svolto due lezioni: la prima di Persuasive Communication e la seconda di English Composition. Una delle caratteristiche che ho più apprezzato è stato il taglio didattico su misura per le caratteristiche culturali e di competenze per gli studenti liceali, che si sono dimostrati molto partecipati e motivati grazie alla didattica coinvolgente, le tematiche proposte e il fatto che la lezione fosse esattamente calibrata per la durata delle lezioni.”Da Brescia, il prof. Andrea Consalvi del Liceo Luzzago considera la lezione “perfetta per il lavoro che stiamo facendo", in particolare "per la parte di speaking”, mentre i suoi alunni hanno apprezzato soprattutto gli esempi di speech, la chiarezza delle spiegazioni, i contenuti video che hanno catturato la loro attenzione.Tutte le lezioni sono ovviamente in, con durata, e. Offrono infatti a studenti e insegnanti la possibilità di confrontarsi e di partecipare ad una sessione di domande e risposte alla fine di ogni corso. Ci si può iscrivere come classe, ma è possibile fare richiesta anche come studenti individuali. Partecipare e ottenere maggiori informazioni è semplicissimo, basta scrivere unaall’indirizzo. Allo stesso indirizzo è possibile: l’ateneo ha infatti organizzatoe iniziative dia cui è possibile accedere gratuitamente.