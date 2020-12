IOPENSOPOSITIVO, impara e gioca con l’educazione finanziaria

#IOPENSOPOSITIVO: inizia il tuo viaggio nell’Educazione Finanziaria, puoi farlo online!

L’indipendenza finanziaria. Saranno trattati i seguenti concetti: il valore della moneta, il significato di pianificazione finanziaria e di indipendenza finanziaria nel corso dei diversi momenti della vita che contano, acquisto a rate e con il mutuo. Il benessere finanziario: a partire dalla “piramide dei bisogni” di Maslows si vedranno i concetti di bisogno primario (base della piramide) e di bisogni sempre più immateriali (bisogni di appartenenza, stima e autorevolezza). Si introdurrà anche il metodo S.M.A.R.T.: l’obiettivo deve essere chiaro, misurabile, raggiungibile, realistico e temporalmente definito. Quando si ha un obiettivo valido? Quando esso evita conseguenze negative, come ad esempio uno shock finanziario (per una spesa imprevista). Acquisti online: saranno date delle dritte per evitare le truffe e per valutare l’affidabilità del venditore nonché della modalità di pagamento on line richiesto. Strumenti di pagamento tradizionali e innovativi e alternativi alla moneta contante: excursus sui diversi strumenti di pagamento, dall’assegno bancario a quello circolare per passare dalla modalità di accredito su conto corrente alle carte di pagamento al digital money (bitcoin e cripto valute). Si vedrà come essere e rimanere un “buon pagatore”, avere cioè una buona reputazione finanziaria per evitare conseguenze sfavorevoli. Il microcredito: si capirà come ottenere dei finanziamenti per i propri progetti imprenditoriali (piccolo e grande imprenditore), ma anche per anche verso singoli individui (ad esempio per studiare all’estero). Prodotti bancari e finanziari: verrà spiegato come investire i propri risparmi, le diverse soluzioni di investimento e di rendimento, comprensive delle variabili “rischio” ed “orizzonte temporale d'investimento” e concetto di rischio. Pagamenti digitali e monete elettroniche. Credito al consumo: si analizzerà cos’è e come funziona. Sovraindebitamento: verrà illustrato cos’è, quali rischi comporta e quali sono le vie d’uscita, tra cui il ricorso agli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per la definizione di un piano di rientro e l’esdebitazione. Usare l’economia collaborativa per finanziare progetti: si capirà il funzionamento del Crowdfunding, vantaggi e rischi.

Purtroppo a scuola spesso si trascura questa fondamentale disciplina, a casa magari se ne parla poco e, quindi, si finisce col saperne ancora meno. I più recenti dati sui quindicenni italiani lasciano intravedere una situazione per niente rosea: 1 su 5 è totalmente a digiuno di conoscenze legate alla gestione dei soldi. Il che vuol dire, ad esempio, che potrebbe avere problemi anche a cambiare valuta, prelevare, calcolare la convenienza di un acquisto! Il progetto è lanciato in collaborazione con l'obiettivo di rispondere a queste domande. Lo scopo, infatti, è quello di avvicinare studenti che frequentano l'ultimo triennio degli istituti secondari superiori del nostro Paese. Si tratta di un percorso di informazione (e formazione) che, in modo innovativo, avvicina i ragazzi a temi spesso considerati noiosi o difficili da capire. Puoi seguire il percorso in modalità telematica, da desktop e da mobile, sul portale iopensopositivo.eu. Dall'indipendenza al benessere finanziario, dagli acquisti online ai pagamenti con monete elettroniche, dal crowdfunding agli investimenti dei propri risparmi. Ciascun modulo si compone di video in graphic animation, delle dispense di approfondimento sempre disponibili e un test di valutazione per certificare le conoscenze apprese. I moduli tratteranno in modo semplice argomenti spesso considerati ostici, per aiutare gli studenti nella gestione indipendente dei propri risparmi.