Le più importanti cose da fare per proteggere la propria salute sessuale

Apri con cautela la confezione dal bordo senza usare denti o accessori come le forbici. Questo è molto importante per evitare di perforare il lattice senza accorgersene, causando incidenti indesiderati.

Quando si indossa il preservativo, bisogna tenere presente che può essere srotolato solo in una direzione, quindi è necessario assicurarsi che sia nella posizione corretta. La punta dovrebbe essere rivolta verso l'alto.

La punta funziona da serbatoio per il liquido seminale e bisogna evitare che rimanga intrappolata aria al suo interno prima di indossarlo. Evitarlo è molto semplice: basta stringere il serbatoio tra il pollice e l’indice mentre si accosta e successivamente si srotola il condom sull’organo sessuale maschile.

rappresenta un momento delicato, in cui i giovani sviluppano la loro personalità e costruiscono la propria identità, anche sessuale. Proprio per questo è così importante, già da ora, essere, conoscendo i rischi dei rapporti non protetti.sono infatti gli ingredienti indispensabili per le prime esperienze: purtroppo però sono in tanti a sottovalutare le circostanze, e così si va incontro a tutti i problemi che possono derivare da comportamenti sbagliati.Una, infatti, non significa solo avere qualche nozione sul tema, ma anche prestare attenzione e avere rispetto per se stessi e per gli altri. È normale essere inesperti e non avere le idee chiare alle prime esperienze in questo campo, quindi non bisogna vergognarsi di avere dubbi e anzi è opportuno chiarirli. Spesso questo avviene cercando online, dove non sempre le informazioni sono verificate. Problema che ovviamente non riguarda questo articolo, nel quale abbiamo condensato alcuni consigli permettendoSpesso pensiamo che l’unico pericolo di avere rapporti sessuali senza protezione sia quello delle gravidanze indesiderate, mentre la possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili è vissuta come remota e lontana: “Non capiterà proprio a me!”.Alcuni poi sono indotti a pensare che il partner non sia contagioso perché non mostra sintomi evidenti: in realtà alcune di queste patologie possono essere asintomatiche.Il: altre malattie come lasono comuni e diffuse anche tra i giovanissimi. Pensa che esistonoclassificate come trasmissibili attraverso i rapporti sessuali.Ilè in assoluto ilperché è l’unico che protegge sia dalle gravidanze indesiderate, sia dalle malattie sessualmente trasmissibili. È costituito da una guaina in lattice che impedisce il passaggio del seme, e isola le parti intime di entrambi i partner evitando il contatto e quindi il contagio.Può succedere che si provi vergogna a comprare i preservativi, in farmacia o al supermercato, o che se ne provi al momento di indossarlo, o perché si è poco pratici nell’usarlo correttamente, o per semplice imbarazzo durante la situazione intima.Che tu sia un ragazzo o una ragazza, l’unica sensazione che dovresti provare nell’è la consapevolezza di stare facendo. Compra e usa sempre i preservativi senza timore, scegliendo la forma e le caratteristiche che sono più adatte a te.Come già accennato,non solo consente di non andare incontro a gravidanze indesiderate ma anche di. Per usarlo nel modo giusto devi prestare attenzione:Se pensi che tutti sappiamo farlo e che tu sia l’unico a non “essere del mestiere”, Skuola.net ha realizzato per te un video nel quale si dimostra che non tutti, giustamente, sono così preparati all’uso del condom. Lo abbiamo fatto attraverso una challenge che ti consigliamo di vedere assolutamente anche per avere qualche informazione pratica in più.La. Pertanto, per evitare questo tipo di conseguenze, non esporlo al calore: è importante conservarlo in un ambiente fresco, asciutto e con poco luce. Ricorda, bisogna controllare sempre la data di scadenza ed è sconsigliato portarlo nel portafoglio.Sfatiamo un mito: i rapporti orali non sono più sicuri di quelli vaginali o anali. Sicuramente non possono portare a una gravidanza, ma in alcuni casi le conseguenze sono ben peggiori. Fareesattamente come in altri tipi di rapporti. L’HPV, meglio noto come Papilloma virus, si ambienta bene anche nelle mucose della nostra bocca oltre che in quelle intime, causando addirittura l’insorgenza di tumori. Non dimenticare quindi di usare le giuste protezioni per assicurare sempre entrambe le parti.Un altro aspetto essenziale della salute sessuale è la comunicazione. Se hai dubbi, vorresti avere delle informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili o non sai come comportarti in una determinata situazione,Purtroppo, per molti giovani come te risulta imbarazzante confrontarsi circa queste tematiche con gli adulti e, per trovare la soluzione rapida ad un problema, ci si rifugia nel cyberspazio. Ma Google non ha la laurea in medicina, né in sessuologia:. Skuola.net e Durex da anni si stanno impegnando insieme per rispondere alle domande degli studenti attraverso, che vede anche la collaborazione dell’. Oltre all'utilizzo responsabile del preservativo, è indispensabile anche fare. Anche questo può provocare un po' di imbarazzo o timore, ma bisogna maturare consapevolezza e avere responsabilità e rispetto per la propria salute.Consulta quindi ilper sottoporti regolarmente a controlli, e non sottovalutare i piccoli fastidi: molte malattie e infezioni veneree, infatti, possono presentare sintomi lievi o avere forme asintomatiche, ma la maggior parte di loro sono curabili in maniera semplice ed efficace e, se diagnosticate nei giusti tempi, è possibile evitare eventuali complicazioni.