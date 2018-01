San Valentino 2018: frasi di Emma sui Baci!

Hai presente quelle strisce di carta spiegazzata che si trovano all’interno dei Baci Perugina, che ti spingono a mangiare più di un cioccolatino di seguito per vedere quale frase ti capiterà? Quest’anno, per San Valentino, non troverai le solite frasi di autori più o meno conosciti, ma sono stati scelti i versi di alcune canzoni di un cantante italiano. Dopo Tiziano Ferro, Fedez e Laura Pausini, chi sarà il prossimo cantante di cui leggeremo le frasi nei nostri Baci? Se sei curioso di saperlo, continua a leggere questo articolo!

Emma Marrone firma le frasi dei Baci di San Valentino

Per questo San Valentino èla protagonista delle frasi che troveremo nei Baci. La cantante ha sempre scritto versi d’amore per le sue canzoni e ora sono prese in prestito per essere, insieme ad un cioccolatino, da tutti gli innamorati per la loro Valentina. Sonole frasi di Emma che saranno la. Ma con quali frasi la nostra cantante ha firmato questi pezzetti di carta che da sempre hanno caratterizzato i cioccolatini più famosi?

‘Amo restare a guardarti senza chiederti niente, senza fare rumore’

‘Spengo ad una ad una anche le stelle, al buio sotto voce si dicono le cose più profonde’

‘Amami come se fossi la luce di un faro nel mare’

‘Le nostre mani non si toccano, ma la mia bocca chiede ancora della tua’

Chiara Ponzani