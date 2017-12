5 ottimi motivi per non farsi scappare un fidanzato del Linguistico

Hai appena conosciuto un ragazzo del Linguistico e stai valutando se continuare o meno la relazione? Fermati un attimo e pensa: quando ti ricapita uno così? Ecco perché dovresti tenertelo stretto!

5. Sa tradurre le canzoni che ami

4. Può aiutarti a fare i compiti in inglese

3. Nei viaggi sarà lui a parlare

2. Al Linguistico i ragazzi sono una specie in via d'estinzione

1. Non vede l'ora di parlare in Italiano

Immagina la scena. Parte Shape of you di Ed Sheeran e tu sei tutta un "E questo che vuol dire?", "E qui che dice?". Lui sa sempre come risponderti e tu rimani a bocca aperta. Del resto, se anche dicesse una cosa per un'altra, non te ne accorgeresti.Passiamo al lato pratico. Qualsiasi scuola tu faccia, ti tocca studiare l'Inglese. E allora, quale occasione migliore per studiare insieme a un tipo così carino (senza che tua madre si incavoli)?Tu devi solo rilassarti. L'incaricato all'interpretazione di menù, cartelli e indicazioni, sarà lui. Qualsiasi cosa ci sia da fare, sarà lui "quello che sa le lingue". Approfittane più che puoi... Sempre con amore, naturalmente.Non ce ne sono tanti, di ragazzi del Linguistico. Le classi pullulano di ragazze, si sa: il Linguistico, dopo il Classico, è la scuola dove i maschietti sono in minoranza. Se ne trovi pure uno irresistibile, sarà stato un colpaccio. E di sicuro non potrai lamentarti che non ci sappia fare, con le donne. Non fare la gelosa, però!Può essere un vantaggio o un problema, dipende dai punti di vista. Dopo ore e ore a sentir parlare qualsiasi tipo di idioma, ogni ragazzo del Linguistico vorrà tornare finalmente a parlare la propria lingua. Magari potrebbe prenderci un po' la mano e inondarti di fiumi di parole al telefono. Certo, dopo due ore di chiacchiere non stop, puoi sempre far cadere "accidentalmente" la linea...