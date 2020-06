School of Love: 7 cose da sapere per amare senza paura – La sessuologa risponde live Skuola.net il 4 giugno alle 16:30

Le Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), il nemico spesso invisibile

Ilci ha impedito di fare tante cose... Nel caso dinon ha permesso di completareche Skuola.net e Durex avevano previsto di realizzare. Ovviamente non ci siamo dati per vinti: ci sono ancora tanti di voi che cercano informazioni su Google e spesso non trovano la risposta giusta.Quindi abbiamo continuato a dispensare la sapienza della, la nostra sessuologa di riferimento, su Instagram rispondendo alle domande che di mese in mese ci avete inviato. Ma per chi ha bisogno di iniziare ad orientarsi da zero (o quasi) sul tema, oggi proponiamo un episodio speciale della nostra Skuola Tv che vedrà come protagonista la nostra sessuologa. Ile sui nostri canali social per scoprire le 7 cose da sapere per amare senza paura e trovare le risposte alle tue domande, a cui risponderemo in diretta.Con la fine delle misure restrittive si allentano e arriverà anche il momento di. Di sicuro, però, non si potrà abbassare del tutto la guardia: soprattutto se consideriamo. Con il graduale ritorno alla normalità potrebbero tornare anche i: infatti non tutti - in particolare i ragazzi - usano sempre il preservativo come dovrebbero. Alla base di questa cattiva abitudine, sicuramente, c’è lasu quelle che sono le sue conseguenze. Tra queste il possibile contagio, che molti giovani non conoscono nonostante alcune di esse presentino sintomi evidenti.Quando si ha un rapporto intimo, non solo per evitare una gravidanza indesiderata, ma anche per scongiurare il rischio di contrarre una delle. Molti, forse troppi, sono infatti i ragazzi e le ragazze che non conoscono queste patologie o sottovalutano la possibilità di essere esposti al contagio. Questo è ancora più pericoloso se si tratta di malattie “invisibili”, perché asintomatiche, in quanto spesso si è convinti che non sia necessario proteggersi in assenza di segni evidenti.Ma quali sono queste? E come è possibile riconoscerle, almeno quelle più diffuse? Di questo e altro parlerà la. Diversi i temi che saranno affrontati grazie al suo aiuto e alla sua competenza: durante la puntata, verrà spiegata anche l’importanza di consultare regolarmente un ginecologo o un andrologo, o quali sono. Sono temi che normalmente vengono trattati approfonditamente nel corso del tour di School of Love , con il quale abbiamo incontrato negli ultimi. Nella live chat di oggi, per la prima volta, saranno disponibili anche online. Al suo fianco sarà Ida Basile, presentatrice, attrice e volto di Skuola.net, che interagirà direttamente con voi e selezioneràSe le tue conoscenze sulle, sul corretto uso dele in generale sulle più importanti regole di prevenzione per la salute sessuale non sono approfondite,è un’ottima occasione per sanare le tue lacune. Insieme a noi, capirai perché è davvero importante proteggere te stesso e chi ami perCome sempre, durante la diretta live potrai inviarci le tue domande e i tuoi dubbi: ti basterà inserire un commento all’interno delladel sito o sui nostri canali social. Non ti resta cheper: il tourarriva direttamente a casa tua grazie al web!