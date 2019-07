Primo giorno di scuola 2019 2020

Primo giorno di scuola 2018-2019: tutte le date

Primo giorno di scuola Abruzzo 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Basilicata 2019/2020: 11 settembre 2019



Primo giorno di scuola Campania 2019/2020: 11 settembre 2019



Primo giorno di scuola Lazio 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Emilia-Romagna 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Lombardia 2019/2020: 12 settembre 2019



Primo giorno di scuola Marche 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di Molise 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di Toscana 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia 2019/2020: 12 settembre 2019



Primo giorno di scuola Liguria 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Calabria 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Piemonte 2019/2020: 9 settembre 2019



Primo giorno di scuola Puglia 2019/2020: 18 settembre 2019



Primo giorno di scuola Sardegna 2019/2020: 16 settembre 2019



Primo giorno di scuola Sicilia 2019/2020: 12 settembre 2019



Primo giorno di scuola Trentino Alto Adige 2019/2020: 12 settembre 2019



Primo giorno di scuola provincia di Bolzano 2019/2020: 5 settembre 2019



Primo giorno di scuola Umbria 2019/2020: 11 settembre 2019



Primo giorno di scuola Valle d'Aosta 2019/2020: 12 settembre 2019



Primo giorno di scuola Veneto 2019/2020: 11 settembre 2019



