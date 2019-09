Le migliori frasi sull'inizio della scuola: le più divertenti

Primo giorno di scuola: citazioni e frasi anonime

La vita è il primo giorno di scuola. Tutti i giorni

Tutti i giorni Primo giorno di scuola: 30 matite, 64 temperamatite, 20 penne, 12 righe, 20 quaderni. Fine della scuola: 1 matita trovata per terra

1 matita trovata per terra Perché i bambini il primo giorno di scuola piangono? perché sulla porta c'è scritto 'Prima classe', ma poi i banchi sono di legno...

Il problema non è il primo giorno di scuola, ma gli altri

ma gli altri So che può sembrare che l'anno scolastico duri troppo a lungo, ma prima che tu te ne renda conto è già Natale e quindi di nuovo vacanza! Non mollare!

Tutti ti diranno ‘Dai, sarà un anno magnifico’. Non ci sperare troppo! Spenderai i pomeriggi a studiare latino, matematica e fisica; la mattina non potrai andare più al mare; dovrai puntare ogni giorno la sveglia alle 7; e non riuscirai mai ad avere una domenica rilassante… Auguri, soldato!

Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio. Non avere paura di quello che sarà, concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico.

Citazioni di personaggi famosi sul ritorno a scuola

Gianni Rodari, celebre autore di poesie per ragazzi: "Settembre settembrino, matura l’uva e si fa il vino, matura l’uva moscatella: scolaro, prepara la cartella!"

Giovanni Floris, giornalista: "La professoressa di Greco entrò in classe il primo giorno di scuola e ci disse: Iniziamo subito la lezione, perché il tempo è l’unica cosa che nessuno potrà mai restituirvi".

L’attore Diego Abantantuono: "Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma"

L’attore Giobbe Covatta: "Nulla è più emozionante del primo giorno di scuola. Me lo ricordo: era già dal 23 luglio che facevano la disinfestazione per i topi, avevano vinto i topi e ce ne erano alcuni grossi come cammelli. Il bidello sorrise e aprì il portone; il portone cadde e aprì il bidello, che ancora sorride: è rimasto sotto ridotto come una specie di radiografia. Lo portarono in ospedale in busta chiusa".

Inizio scuola: frasi divertenti dai social

"Il primo giorno di scuola vuol dire solo una cosa: guerra per accaparrarsi l’ultimo banco" (dudek_kvar, Twitter)

"Amore com’è andato il primo giorno di scuola? Bene, ci ho messo un po’ a far capire alla Maestra cosa doveva fare ma poi tutto ok". (MaxMangione, Twitter)

Il Diario di Skuola.net: tutte le frasi più divertenti

L'estate, ormai, sta finendo e la scuola si avvicina. Per tanti studenti è ora di tornare a scuola; per molti di loro è l'inizio di una nuova avventura, chi sta per iniziale le scuole medie o le superiori si troverà a condividere esperienze importanti con i propri compagni di classe. Tornare a scuola dopo i lunghi mesi estivi suscita nei ragazzi sentimenti contrastanti: gioia di ritrovare gli amici, tristezza per la propria libertà perduta o chi non si fa troppi problemi. Ci sono i ricordi delle vacanze da chiudere nel cassetto, la routine da riprendere. Ci sono anche gli ultimi (a volte ben più degli ultimi) compiti da portare a termine, ci sono libri e materiali da procurare. Per questo momento così particolare, noi di Skuola.net abbiamo deciso di raccogliere frasi e citazioni che descrivono al meglio il back to school. Tante sono le citazioni che, nonostante anonime, sono ormai diventate di moda, grazie alla condivisione tramite i social. Non mancano poi personaggi famosi che si sono cimentati con aneddoti e poesie nel raccontare il primo giorno di scuola. Non mancano poi coloro che, anche se non noti ai più, hanno tirato fuori delle vere e proprie chicche e hanno deciso di pubblicarle su Twitter.