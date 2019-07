Sardegna calendario scolastico 2019 2020: inizio scuola, vacanze e ponti

Calendario scolastico 2019/2020 Sardegna

Primo giorno di scuola 16 settembre 2019

Vacanze di Natale 2019/2020 dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

Ultimo giorno di scuola 2020 sabato 6 giugno 2020

Feste e ponti calendario scolastico Sardegna 2019/2020

2 novembre 2019: commemorazione dei defunti

8 dicembre 2019: Immacolata

25 aprile 2020 anniversario della Liberazione

28 aprile 2020 Sa Die de sa Sardinia

1 maggio 2020 1° maggio

2 giugno 2020 ponte della festa della Repubblica

100 giorni di maturità 2020 cadranno probabilmente intorno al 10 marzo

Per quanto riguarda invece l’inizio degli esami la prima prova dovrebbe svolgersi mercoledì 17 giugno 2020.

Nonostante manchi circa un mese e mezzo all’inizio dell’c’è già qualche studente che vorrebbe sapere quando dovrà mettere via definitivamente costume e telo da mare per sostituirli con pesanti libri e quaderni. Insomma, l’ansia per lainizia a farsi sentire! Ma quando, con precisione, bisognerà tornare tra i banchi di scuola? La risposta non è certamente univoca, dipende infatti in primis dalla regione di appartenenza e poi dalla singola scuola. Per farsi un’idea basta controllare ilche ogni singola regione ha già pubblicato sul proprio sito, in cui sono indicati il primo giorno di scuola, l’ultimo e tutte le interruzioni delle lezioni legate alle vacanze di Natale, a quelle pasquali e a eventuali ponti durante l’arco dell’anno.Se sei quindi uno studente dellati basta consultare il calendario scolastico regionale e scoprire quando potrai trascorrere l’ultima giornata di mare assieme ai tuoi amici.Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulper gli studenti dellae tutte le altre date importanti: non ti resta che appuntarti i principali appuntamenti.Tieni, però, presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità.Ecco quindi secondo il, quali sono le date principaliInoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio il calendario della Sardegna:Anche gli studenti della Sardegna dovranno affrontare gliecco le date più importanti da tenere sott’occhio:Manlio Grossi