Liguria calendario scolastico 2019 2020: inizio scuola, vacanze e ponti

Calendario scolastico 2019/2020 Liguria

Primo giorno di scuola 16 settembre

Ultimo giorno di scuola 10 giugno

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua dal 9 al 14 aprile 2020

Altri giorni di chiusura: 2 novembre 2019, 2 maggio 2020

Feste e ponti calendario scolastico Liguria 2019/2020

venerdì 1 novembre 2019 e sabato 2 novembre : Ponte di Ognissanti e commemorazione defunti

domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione

mercoledì 25 dicembre 2019: Natale

giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano

mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno

lunedì 6 gennaio 2020: Epifania

domenica 12 aprile 2020: Pasqua

lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione

venerdì 1 maggio e sabato 2 maggio 2020: Ponte Primo maggio Festa del Lavoro

martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica

festa del Santo patrono

Calendario scolastico 2019/2020 Liguria: giorni di chiusura stabiliti dalle scuole

Calendario scolastico 2019/2020 Liguria: altre date importanti ed esami

Inizio Maturità, presumibilmente il 17 giugno 2020

Inizio esami terza media, presumibilmente dall'8 giugno 2020

100 giorni, presumibilmente il 10 marzo 2020

Per sapere quando riprenderannoagli studenti liguri non resta che consultare il calendario scolastico dellaper l’anno scolastico 2019/2020. Ogni anno, infatti, l’Ufficio Regionale pubblica il calendario indicando non solo il primo e l’ultimo giorno di scuola ma anchedurante l’arco dell’anno scolastico. Nonostante le scuola possano, già da tempo, gestire in totale autonomia il proprio calendario, la Regione ne traccia uno sul quale poi i singoli istituti si basano. Se sei uno studente ligure,e quando potrai goderti qualche giorno di vacanza!Com’è noto, ogni regione stila un propriodecidendo in totale autonomia l'inizio e la fine dell'anno scolastico. Inquest’anno le lezioni comincerannoe terminerannoPer quanto riguarda le vacanze di Natale, secondo ille scuole della Liguria rimarranno chiuse dal 23 dicembre al 6 gennaio. In occasione del periodo Pasquale, invece, la pausa didattica ci sarà dal 9 al 14 aprile.Oltre all’interruzione natalizia e a quella pasquale, sono previste chiusure per le festività nazionali e per ogni singolo paese, per la festa del Patrono. Qui nel dettaglio il calendario della Regione Liguria.A differenza di altre regioni, in Liguria non sono previste chiusure per quanto riguarda, ad esempio, la festa diOvviamente, vista l’autonomia delle singole scuole, gli istituti possono decidere diNon tutto è perduto, quindi: potrete sperare in altri ponti o chiusure extra decisi dal dirigente scolastico durante l'anno.Oltre alle date sopra riportate, ce ne sono altre che anche se non interessano tutti gli studenti, di sicuro sono molto importanti per i maturandi o per i ragazzi che dovranno fare l'esame di terza media. Anche se non sono ancora ufficiali, è possibile infatti fare delle ipotesi sulla data relativa ai 100 giorni all’ esame di Stato e a quella in cui inizieranno le prove scritte: