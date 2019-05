Zajonc, Robert - Teoria della mera esposizione

Effetto di mera esposizione - Zajonc

Tale teoria elaborata nel 1968 dallo psicologo polacco Zajonc considera gli atteggiamenti modificabili anche in base alla sola esposizione.Più uno stimolo ci viene presentato e più svilupperemo un atteggiamento positivo nei confronti.

L'esperimento per verificare tale costrutto fu quello di mostrare dei simboli finti ma che assomigliavano a lingue come cinese e turco a dei soggetti sperimentali.

L'esposizione a questi simboli poteva variare di numero, da 2 esposizione fino ad un numero di 50.

Successivamente venne chiesto ai soggetti di valutare il gradimento di alcuni simboli che venivano mostrati successivamente all'esposizione. Si vide che i soggetti gradirono maggiormente quei simboli che avevano in un qualche modo già visto, senza però conoscere il motivo di gradimento.

Questo esperimento ha portato grandi spiegazioni e svolte nel mondo delle pubblicità e del commercio.



Innanzitutto ha dimostrato come una persona mangiando per la prima volta una nuova pietanza potrebbe non gradirla ma se con il tempo continuerà a mangiarla, il suo atteggiamento sarà maggiormente positivo verso di esso.Stesso discorso vale con le canzoni, e la scoperta di tale fenomeno per le case discografiche ha portato a riprodurre la stessa canzone in numerosi canali così che una persona a seguito delle ripetute esposizioni sia portato a gradirla maggiormente.