Percezione in psicologia

La percezione

La percezione mi permette di andare oltre al solo cogliere degli elementi che provengono dal mondo esterno e quindi per esempio dire che quello che vedo è una persona piuttosto che un oggetto inanimato.La sensazione è una rilevazione dell'energia fisica, invece la percezione è un insieme di processi che ci permettono in modo automatico e implicito di attribuire agli stimoli esterni un significato. Il primo problema che hanno dovuto affrontare gli psicologi è se possiamo pensare alla percezione come fotocopia della realtà esterna; quindi se si può pensare alla percezione come una coincidenza perfetta tra ciò che è fuori e ciò che percepiamo internamente.La cosiddetta teoria ingenua della percezione o realismo ingenuo afferma che ciò che percepiamo è esattamente corrispondente a quello che l'oggetto è nella realtà. Quest'idea si è rilevata essere molto semplicistica, ci sono serie di evidenze che hanno mostrato come la corrispondenza non è sempre evidente. Ci sono casi in cui notiamo che qualcosa viene percepito anche quando l'oggetto fisico non è presente. Gli studi sulla percezione risalgono agli inizi degli studi della psicologia, furono studiati per la prima volta dagli psicologi della Gestalt. I gestaltisti diedero però troppo importanza alle percezioni ignorando gli altri elementi cognitivi che entrano in gioco.