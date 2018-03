Pregiudizi

Gli stereotipi spesso sono supportati dai pregiudizi cioè gli atteggiamenti che abbiamo nei confronti delle persone.(Atteggiamento: la disposizione delle persone a produrre risposte emotive, sentimentali, comportamentali, determinate dall'ambito familiare, sociale, riguardo a situazioni, gruppi o oggetti.)Quando l'oggetto dell'atteggiamento è costituito da un gruppo o da una categoria sociale si parla di pregiudizio.Il pregiudizio può essere:- positivo: favore e apprezzamento nei confronti del gruppo o della categoria sociale.- negativo: esprime ostilità e disprezzo.Il pregiudizio negativo ha attirato maggiormente l'attenzione degli psicologi perchè con i pregiudizi negativi ci sono effetti più vistosi e purtroppo più deprecabili.Sull'origine dei pregiudizi sono state formulate diverse teorie.Secondo il sociologo tedesco Theodor Adorno analizzò l'ondata di antisemitismo negli anni trenta e quaranta del novecento. Notò che il pregiudizio si diffonde più facilmente tra individui dotati di una personalità più debole e quindi sottomesse alla persona autoritaria.(Differenza tra autoritaria e autorevolezza: - autoritaria: impone la propria volontà. - autorevolezza: impone la propria volontà e presta ascolto anche alle idee degli altri.)Tajfel notò che il pregiudizio attecchisce anche sulle persone che cerando di difendere la propria identità sociale. Secondo Tajfel noi non ci limitiamo a classificare cose e persone in categorie ma stabiliamo anche le cose che fanno parte del nostro gruppo (ingroup) e chi ne è fuori (outgroup).Infine, l'ultima teoria elaborata da Sherif, mostrò come la competizione tra i gruppi per il raggiungimento di uno stesso obbiettivo possa generali altri pregiudizi.

È possibile attuare i pregiudizi agendo in due modi:

- promuovere il contatto diretto e la conoscenza personale tra gli individui dei diversi gruppi

- fornire alle persone la possibilità di condividere obiettivi comuni, in grado di rompere le barriere che le dividono.