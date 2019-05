Formulazione teorie

Teoria è una spiegazione generale, l'insieme di principi che formulo con osservazioni che ho fatto, posso fare previsioni, e più generale, che guida l'ipotesi, che è una predizione specifica formulata in modo tale da poter essere testata, quindi verificabile, modo per intervenire con ricerca che mi permettono di mettere alla prova l'ipotesi. Diversi modi per effettuare la ricerca. Un modo è il metodo sperimentale, metodo cardine nel funzionamento cognitivo. Metodo sperimentale è uno dei metodi che posso utilizzare, e l'esperimento è una situazione nella quale lo sperimentatore va a variare sotto controllo una o più variabili indipendenti, va a misurare se queste variazioni influenzano le altre variabili, le variabili dipendenti, cioè ciò che si presuppone che possa essere variata dalle nostre variabili indipendenti. Se manipolo qualcosa devo sapere che sono quel qualcosa che varia. I metodi ci permettono di arrivare a delle conclusioni ma non tutte sono uguali. Possiamo trarre delle conclusioni sui rapporti causali, cioè causa effetto. Tipo di conclusione sono mediante il metodo sperimentale.Altri strumenti che vengono utilizzati dagli sperimentatori per formulare le teorie sono l'utilizzo di questionari e quiz che vengono somministrati in modo rigoroso ai volontari di un esperimento. E' chiaro che questo approccio non è efficace come quello sperimentale.