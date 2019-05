Invalsi quinta elementare inglese del 3 maggio: cosa sapere e come prepararsi

Dopo la somministrazione delle prove Invalsi alle scuole superiori e alle medie, sono ormai alle porte anche quelle per gli studenti di quinta elementare nelle medesime tre materie: italiano, matematica e inglese.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:



• Prova Invalsi di inglese: 3 maggio 2019;

• Prova Invalsi di italiano: 6 maggio 2019;

• Prova Invalsi di matematica: 7 maggio 2019.



Per svolgere al meglio i test

Prova Invalsi inglese: la struttura

• Reading: la lettura prevede quattro brani con relative domande di comprensione;

• Listening: l’ascolto accompagnato da domande di comprensione.



Reading (lettura e comprensione): come è strutturato e come affrontarlo

• A risposta aperta;

• A risposta chiusa;

• Di completamento;

• Di collegamento;

• Vero o falso.



Ilrichiesto per sostenere il test è l’, ovvero quello di base nel quadro di riferimento per le certificazioni europee, mentre il tempo a disposizione per svolgerlo e completarlo è pari aLa prova è strutturata inche mirano a verificare il consolidamento di diverse competenze ben distinte, rispettivamente:La sezione dedicata al reading, prevede la somministrazione dia cui seguonoche possono essere di diversa natura:Ladi ogni testo è die ognuno sarà accompagnato daper aiutare i piccoli studenti nella comprensione del significato generale del testo in modo da facilitare le risposte ai relativi quesiti.

Listening (ascolto): come è strutturato e come affrontarlo

La parte del listening è composta damolto semplici seguiti dadi diverso tipo:• A risposta aperta;• A risposta chiusa;• Di completamento;• Di collegamento;• Vero o falso., si svolgeproprio per non confondere troppo gli studenti.e saranno fatti ascoltareAlle domande è possibile rispondere nelle pause di qualche minuto che interromperanno l’ascolto delle diverse conversazioni.

Esercitazioni per le prove Invalsi di inglese

Il miglior modo per prepararsi alle prove Invalsi è sicuramente quello diche possano essere un validosu ciò che si dovrà affrontare.Per agevolare gli studenti in questo, l’Istituto Invalsi ha diffuso delle simulazioni fedeli alla struttura dei test veri e propri, opportunamente divise nelle due sezioni di cui si compone: