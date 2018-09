Invalsi e maturità: il Ministro vuole cambiare le prove

Le Prove Invalsi, è risaputo, sono da sempre al centro del dibattito scolastico: da una parte chi le difende a spada tratta e dall’altra chi invece punta il dito contro la loro validità e, per quanto riguarda gli studenti, difficoltà. Quest’anno, però, ad accendere i riflettori sui test è il Ministro Marco Bussetti che, in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’ ha parlato di modifiche in arrivo. Ecco di cosa si tratta!

Test Invalsi, cambiamenti in arrivo

Valutazioni su soft skills

Come già noto, un emendamento del Milleproroghe prevede ilUna scelta dettata dal fatto che gli studenti si sarebbero trovati di fronte ad una prova di inglese, senza aver avuto il tempo di sperimentare. Glii maturandi quindi dovranno sì affrontarli maIl che, siamo certi, farà tirare un sospiro di sollievo e darà un po’ di tranquillità ai ragazzi!Non è però l’unica novità inerente le tanto discusse prove, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca infatti, all’interno dell’intervista rilasciata al quotidiano sopracitato, ha fatto intendere che“Bisogna pensare – ha dichiarato Bussetti - anche adcome fanno molti Paesi dell’Ocse". Insomma da Viale Trastevere si pensa aAl momento non è stato specificato meglio, bisognerà quindi attendere le prossime settimane per capire cosa bolle in pentola!