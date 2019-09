Romanticismo – Origini e caratteristiche principali

La parolafu utilizzato per la prima volta in Inghilterra verso la meta del Seicento, in senso spregiativo e per deridere tutto ciò che vi era di fantastico, assurdo e artificioso negli antichi romanzi cavallereschi e pastorali. Nel Settecento il termine perse parte della propria accezione peggiorativa e iniziò ad essere applicato a vari ambiti come: descrizione di paesaggi selvaggi e malinconici, ad emozioni soggettivi, o a tutto ciò che era vago e indefinito.Ilè stato un movimento artistico, musicale, culturale e letterario sviluppatosi nel 1800. I critici letterari hanno accettato che ilnacque in Germania con il movimento dello “” (tempesta e impeto). Molti pensano sia nato in Inghilterra a seguito della rivoluzione industriale, il sentimento contrapposto alla ragione si sottolineava nelle loro poesie sepolcrali. Altri pensano sia nato in Francia con le idee illuministe di Rousseau e a seguito del declino illuministico; altri ancora in Italia conTemi caratteristici di questo movimento sono:: gli autori romantici rifiutarono l’idea illuminista della ragione, poiché questa non si è rivelata in grado di spiegare la totalità del mondo e la realtà nella loro complessità; nell’era romantica assumono un ruolo fondamentale i sentimenti, la follia, il sogno, le visioni;: è una fuga dalla realtà, che può essere temporale o spaziale, e perciò rivolge il proprio interesse verso mete lontane dai luoghi di appartenenza o a epoche diverse da quella attuale;: con l’abbandono della ragione illuministica tutto ciò che circonda l’uomo, la natura, non ha più una sola, unica, razionale chiave di lettura, e così si approda alla concezione per cui ogni uomo riflette i propri turbamenti e il proprio io, nella natura;, ma ancheMentre nel Settecento l’uomo illuminista veniva considerato essere razionale sempre dotato di dignità, insi recupera una visione dell’uomo in costante cambiamento.Aspirazione prediletta delè il: il mondo infantile è un paradiso perduto di innocenza e purezza, caratterizzato da un benefico senso di meraviglia e stupore.Le opere romantiche conferiscono grande importanza ai loro protagonisti, visti come eroi eccezionali.Ilnon è contrapposto all’illuminismo, ma ne sviluppa la parte finale, quindi è un completamento; fa capire che per essere felici non ci vuole solo la ragione ma anche i sentimenti.