Università Valle d’Aosta, il 93% dei laureati trova lavoro in un anno: scoprila con l’Open Day

I mesi estivi sono sempre intensi per tutti coloro che sono ancora indecisi sul percorso da intraprendere dopo il diploma, anche per le tante offerte formative che le università italiane presentano sul nostro territorio. Diventa quindi molto importante, proprio in questo periodo cruciale, informarsi non solo sulla facoltà alla quale ci si vuole iscrivere, ma ancheFondamentale, nella scelta, orientarsi verso le realtà che più delle altre assicurano la qualità della formazione e un efficace placement dopo la laurea. Una di queste è, che può vantare un indice di soddisfazione dei laureati sopra la media nazionale. Non solo: le opportunità professionali di chi ha frequentato l'ateneo, secondo gli ultimi report disponibili, sono eccezionali. Quasi la totalità dei laureati indopo il primo anno dal titolo, infatti, risultano, e il dato migliora ancora a 5 anni dalla laurea. Scopriamo quindi nel dettaglio l’ateneo, l’offerta formativa e: questi punti cardine che caratterizzano, inserita in un contesto di riferimento d’eccezione. L’ateneo, dalle forti radici regionali e dall’anima europea, si trova in un, e offre l’occasione agli studenti non solo di svolgere attività e tirocini all’estero - grazie alla fitta rete di relazioni con atenei e organizzazioni internazionali - ma anche di avere. Le piccole dimensioni e l’organizzazione delle lezioni consentono poi agli studenti di essere seguiti passo passo durante il loro percorso dai docenti. Lo confermano i dati: secondo l’annuale rapporto del consorzio interuniversitariosulla, tra coloro che hanno ottenuto il titolo pressoil 95,5% si è ritenuto soddisfatto del percorso di studi svolto, contro una media nazionale dell’89%. Inoltre: il dato medio italiano è 71,7%. La retribuzione netta dei laureati di primo livello,si aggira intorno ai 1.263 euro, dato leggermente superiore alla media italiana di 1.210 euro. Per i laureati magistrali, si sale a 1.553 (1.285 euro è la media nazionale). Sono numeri positivi che addirittura migliorano se guardiamo ai risultati a 5 anni dalla laurea:, dato ben superiore a quello complessivo che si ferma all’86,8%.L’propone un ventaglio interessante di possibilità, differenziando l’offerta formativa tra lauree triennali, magistrali biennali e magistrali a ciclo unico.Per quel che riguardaè possibile scegliere fra:L’offerta formativa delle, ovvero le magistrali della durata di due anni, presenta invece le seguenti possibilità:Infine, per quel che riguarda ledella durata di cinque anni, è possibile iscriversi al seguente corso di laurea:Per tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio l’offerta formativa e le possibilità che l’Università della Valle d’Aosta propone,l’ateneo ha organizzato un Open Day virtuale che a causa delle misure di sicurezza ancora vigenti, si svolgerà su una piattaforma online accessibile dal sito di ateneo www.univda.it Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi iscrivendosi al form gratuito presto disponibile sul sito. Durante l’Open Day saranno presentati tutti i corsi di laurea che l’Università valdostana ha attivato e inoltre saranno fornite ulteriori informazioni relative anche a sussidi economici, studentato, stage, tirocini e programmi di mobilità Erasmus. Saranno inoltre presenti anche studenti già iscritti ai corsi di laurea proprio per permettere agli interessati di avere un confronto diretto e costruttivo sul percorso di studi che vorrebbero intraprendere.Non puoi partecipare il 10 luglio? Un altro open day è previsto con le medesime modalità il 4 settembre dalle 10 alle 13. Iscrizioni nei giorni precedenti su www.univda.it