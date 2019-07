Test ingresso Biologia e Biotecnologie 2019: i tipi di test Cisia e Tolc, date e università

Il test Cisia 2019 per Biologia e Biotecnologie: data, cos’è e come funziona

• 20 quesiti di Matematica di base in 50 minuti;

• 10 quesiti di Biologia in 20 minuti;

• 10 quesiti di Fisica in 20 minuti;

• 10 quesiti di Chimica i 20 minuti.



Test Cisia dell’area scientifica: quali università lo adottano

• Università degli Studi del Sannio

• Università degli Studi dell’Aquila

• Università degli Studi di Firenze

• Università degli Studi di Genova

• Università degli studi di Salerno

• Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Università degli Studi di Udine

• Università degli Studi Roma Tre

• Università della Calabria

• Università di Pisa

• Università di Torino



Il test TOLC-B 2019 per Biologia e Biotecnologie: cos’è e come funziona

• 20 quesiti di Matematica di base in 50 minuti;

• 10 quesiti di Biologia in 20 minuti;

• 10 quesiti di Fisica in 20 minuti;

• 10 quesiti di Chimica in 20 minuti;

• 30 quesiti di inglese in 15 minuti.



• 1 punto per ogni risposta corretta;

• -0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



La valutazione della sezione aggiuntiva di inglese

• ≤ 6 = bisogna seguire un corso d’inglese a livello principiante (A1)

• 7-16 = bisogna seguire un corso d’inglese di primo livello (A2)

• 17-23 = bisogna seguire un corso d’inglese di livello intermedio (B1)

• 24-30 = bisogna sostenere l’esame d’inglese di livello B1* senza necessità di seguire un corso.



Test TOLC-B 2019: quali università lo adottano

• Università degli Studi di Cagliari

• Università di Siena

• Università degli Studi della Basilicata

• Università degli Studi dell’Aquila

• Università degli Studi di Catania

• Università degli Studi di Messina

• Università degli Studi di Milano

• Università degli Studi di Milano-Bicocca

• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sede di Modena

• Università degli Studi di Sassari

• Università degli Studi di Pavia

• Università degli Studi di Trento

• Università degli Studi Roma Tre

• Università della Calabria

• Università di Verona



Test TOLC-B 2019: le date

Test Biologia e Biotecnologie: non sempre a numero programmato

, insieme a Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) e Farmacia, sono fra i corsi di laurea più gettonati dell’area scientifica. Indipendentemente da quale indirizzo si scelga, per accedervi è comunque necessario, spesso a numero programmato.Guarda anche:Alcuni atenei gestiscono in modo autonomo l’organizzazione del test, mentre altri affidano la gestione della prova a società esterne come il) che non solo formula le domande ma stabilisce anche le date in cui sarà possibile sostenere il test presso le università che vi aderiscono. Per questo, per sapere il giorno della prova dovete andare sul sito dell’ateneo che avete scelto e leggere bene il documento del bando in cui saranno contenute tutte le informazioni utili relative allo svolgimento della prova e alla stesura delle successive graduatorie.e si svolge in unaovvero lo stesso giorno e alla stessa ora presso tutti gli atenei aderenti. Per ora non si conosce ancora la data e l'ora precisa ma si sa soltanto che si terrà aLa struttura del test per le aree dipresentasuddivisi in, da svolgere inA queste domande poi se ne aggiungonorelative allada svolgere in. La prova complessiva quindi è composta dada svolgere inLesono:e in particolare il Testè quello adottato per le prove di ingresso a numero programmato nell’area scientifica relativa allae allee si compone quindi dia cui se ne aggiunge una quinta rappresentata dalla conoscenza dellacomposta da. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prime quattro sezioni è di 110 minuti mentre per completare la quinta si hanno 15 minuti per un tempo complessivo diIlè strutturato nel seguente modo:Ad ogni risposta data inoltre è assegnato un determinato punteggio:Per ciò che riguarda la valutazione della prova di inglese inoltre, in base al punteggio totalizzato sono assegnate diverse fasce di recupero:Per conoscere date e orari del TOLC-B presso gli atenei si consiglia di visitare il sito dell’Università scelta e consultare il bando del test di ingresso in Biologia e Biotecnologie per conoscere informazioni più dettagliate.Inoltre, cliccando su questo link è possibile consultare le date previste per le prove e le scadenze per le iscrizioni.Per tutte quelle università che non si affidano quindi ai test Cisia e TOLC-B per Biologia e Biotecnologie 2019, qualora non si tratti di un test ad accesso programmato locale, il test non è vincolante rispetto all’accesso ma ha funzione soloGli atenei infatti grazie ai test riescono a conoscerein Biologia e Biotecnologie, assegnando loro, qualora il punteggio ottenuto non sia ritenuto sufficiente, l’obbligo di sanare le carenze in entrata, superando, durante il corso dell’anno, gliche rappresentano i requisiti minimi di conoscenza delle materie principali di indirizzo.