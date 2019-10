Skuola.net e Orientamenti 2019 insieme per aiutare i giovani nella scelta dei loro percorsi formativi

Orientamenti 2019, un aiuto concreto per studenti indecisi

Skuola.net a Orientamenti 2019

Un compagno di studi che affianca i ragazzi durante tutto il loro percorso formativo – dalla primaria all’università – mettendogli a disposizione ogni strumento utile per arricchire il proprio bagaglio culturale ma soprattutto per capire in quale direzione andare.Per questo, il portale di riferimento per la Generazione Z e i Millennnials, ha voluto sposare la causa di- il salone della scuola, della formazione, dell’orientamento al lavoro – diventando media partner della). Perché, parlando di istruzione, ilnon può che essere al centro della suaTantissimi ragazzi, infatti,. All’indomani della maturità 2019 , ad esempio, più di 4 diplomati su 10 non avevano ancora deciso cosa fare dopo la scuola.Stessa situazione al termine delle medie: a gennaio scorso, nel momento in cui si aprivano le iscrizioni per le superiori, il 44% dei ‘licenziandi’ non aveva idea di che indirizzo scegliere. A mancare, secondo gli studenti, sono soprattuttoPer aiutare gli studenti, in particolar modo quelli di Liguria e dintorni,con una missione: raccontare, in modo da poter aiutare studenti e famiglie a fare una scelta consapevole. Non esistono solo i soliti licei o le solite lauree che, senza nulla togliere alla validità dei percorsi formativi, spesso non aiutano a migliorare l’occupabilità dei nostri giovani.