Orientamenti 2019: oltre 100mila visitatori al Salone che aiuta a costruire il futuro

Skuola.net a Orientamenti 2019: guarda le interviste

Un grande successo di pubblico. Il segno che i ragazzi, nei vari passaggi della loro vita, hanno bisogno di qualcuno che li prenda per mano e gli indichi la strada più adatta a loro.– ha battuto ogni record:, provenienti da tutta Italia, che hanno visitato, dal 12 al 14 novembre scorsi. Tra loro, più di 2 su 3 erano studenti. Confermando l’importanza di una manifestazione che, ogni anno, vede crescere il suo appeal.Skuola.net, in qualità di, è andata a curiosare tra i corridoi del Salone. Intervistando i vertici istituzionali della regione Liguria:, e. Ma soprattutto facendo parlare i protagonisti dell’evento: i ragazzi. Che in massa si sono riversati a Genova per iniziare a immaginare cosa fare da grandi.: sono questi i settori su cui sembrano aver concentrato i maggiori sforzi le imprese italiane. Quelli in cui, molto probabilmente, si apriranno più occasioni lavorative nei prossimi anni. E la risposta data dai giovani partecipanti sembra dirci che le nuove generazioni lo hanno già capito. Visto l’interesse che hanno suscitato i percorsi di orientamento dedicati alle cosiddette, le discipline tecnico-scientifiche. Quasi una garanzia per chi cercherà la strada nel XXI secolo.