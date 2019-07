Università, nuovi corsi di laurea 2019 2020: lista completa

Università, nuovi corsi di laurea 2019/2020: elenco completo

Agraria, Agroalimentare, Zootecnologia

Padova. Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali

Brescia. Sistemi agricoli sostenibili

Catania. Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei

Salerno. Innovazioni per le produzioni agrarie mediterranee

Parma. Sicurezza degli Alimenti e Gestione del Rischio Alimentare (Food Safety and Food Risk Management)

Piacenza Cremona. Cattolica del Sacro Cuore. Tecnologie alimentari: innovazione e tradizione (Food processing: innovation and tradition)

Palermo. Scienze e Tecnologie degli alimenti mediterranei (Mediterranean Food Science and Technology)

Roma (Università “Campus Bio-Medico”). Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera

Parma. Produzioni Animali Innovative e Sostenibili

Messina. Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali

Teramo. Scienze delle produzioni animali sostenibili

Napoli Federico II. Zootecnia di Precisione (Precision Livestock Farming)



Arte, Cultura, e Comunicazione

Pavia. The Ancient Mediterranean World. History, Archaeology and Art (Il Mondo Mediterraneo nell’Antichità.Storia, Archeologia e Arte)

Link campus. DAMS Produzione audiovisiva e teatrale (Film and Theatre Making)

Università Telematica “Universitas Mercatorum”. Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema

Pavia. Comunicazione Digitale

Teramo. Media, arti, culture

Roma “La Sapienza”. Scienza dei Materiali Archeologici



Biologia, Biotechnologie, Chimica, Pharma e Fisica

Tuscia. Scienze biologiche ambientali

Ferrara. Biotecnologie mediche

Firenze. Biologia dell’ambiente e del comportamento

Modena e Reggio Emilia. Didattica e Comunicazione delle Scienze

Milano Statale. Bioinformatics for Computational Genomics

Verona. Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile

Cattolica del Sacro Cuore. Biotecnologie per la Medicina personalizzata



Informatica e Digitale

Libera Università di Bolzano. Informatica e Management delle Aziende digitali

Libera Univ. “Maria SS.Assunta” Lumsa Roma. Tecniche informatiche per la gestione dei dati

Bologna. Artificial Intelligence

Catania. Scienze del testo per le professioni digitali

Catania. Data science for management

Bari. Data Science

Bocconi Milano. Cyber Risk Strategy and Governance

Napoli Federico II. Data Science

Politecnico di Torino. Tecnologie per l'industria manifatturiera

L’Aquila. Modellistica Matematica (Mathematical Modelling)

Modena e Reggio Emilia. Digital Education (Educazione Digitale)



Ingegneria

Politecnico di Bari. Ingegneria dei Sistemi Medicali

Palermo. Ingegneria Biomedica

Modena e Reggio Emilia. Ingegneria Civile e Ambientale

Firenze. Ingegneria Gestionale

Roma “Tor Vergata”. Ingegneria Gestionale

Politecnico di Torino. Data Science and Engineering

Università della Calabria. Computer Engineering for the Internet of Things

Politecnico di Milano. Mobility Engineering

Politecnico di Milano. Food Engineering Lingue e letteratura

Univ. Telematica “Universitas Mercatorum”. Lingue e mercati

Palermo. Transnational German Studies

L’Aquila. Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale

Torino. Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio

Roma Tre. Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda (DIL2)

Roma “Tor Vergata”. Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione

Libera Università di Bolzano. Linguistica applicata. Lingue e letteratura

Catania. Scienze Linguistiche per l’intercultura e la formazione Motoria

Sassari. Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo

Cagliari. Attività Motorie Preventive e Adattate.

Genova. Scienza e tecnologia marittima



Politica e relazioni internazionali

Milano. International Politics, Law and Economics

Salerno. Studi Diplomatici, Internazionali e sulla Sicurezza Globale

Trento. Sicurezza, Intelligence e Studi Strategici

Milano. Global Politics and Society

Sassari. Scienze Politiche e Giuridiche per l’Amministrazione

Milano. Politics, Philosophy and Public Affairs

Università “Vita-Salute” San Raffaele Milano/Statale di Milano. Politics, Philosophy and Public Affairs

Camerino. Gestione dei Fenomeni Migratori e Politiche di Integrazione nell’Unione Europea



Sanità

Univ. “Campus Bio-Medico” di ROMA. Medicine and Surgery

Padova. Medicine and Surgery

Humanitas University. Medicina e chirurgia (Medicine and Surgery)

Palermo. Nursing

Padova. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Messina. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Chieti-Pescara. Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

Genova. Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)

Bari. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Bari. Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)

Palermo. Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

Catanzaro. Scienze infermieristiche e ostetriche

Bari. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Bari. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Politecnica delle Marche. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

Roma “Tor Vergata”. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze sociali

Messina. Scienze e tecniche psicologiche cliniche e preventive

Univ. Telematica IUL. Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese

Stranieri Reggio Calabria. Scienze e tecniche psicologiche

Roma “La Sapienza”. Clinical Psychosexology

Catanzaro. Psicologia Cognitiva e Neuroscienze

Nuovi corsi di laurea 2019 2020: 10 nuovi corsi di laurea più innovativi

Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei.

Il nuovo corso di laurea è istituto presso l'Università di Catania. Il corso di studio si propone di fornire conoscenze utili alla formazione di una figura professionale in grado di avere una visione completa delle attività e delle problematiche legate ai settori della preparazione alimentare, della ristorazione e della distribuzione degli alimenti. Le discipline caratterizzanti, che riguardano le discipline della tecnologia alimentare, della sicurezza e della valutazione degli alimenti e le discipline economiche e giuridiche sono distribuite nell'arco dei tre anni.



Scienze delle produzioni animali sostenibili

Il corso di laurea, istituto presso l'Università di Teramo, ha lo scopo di formare una figura culturale e professionale che, partendo da una solida conoscenza del ruolo dei prodotti di origine animale nella dietetica umana e dei concetti di consumo consapevole e sostenibile utili a garantire il futuro del pianeta, operi su tutti gli aspetti della produzione zootecnica al fine di migliorarne, attraverso la gestione tecnica, igienica ed economica e nei diversi contesti esistenti, avvalendosi delle moderne tecnologie e del precision farming, la sostenibilità a lungo termine. Il Laureato in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili, superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione ed iscrittosi alla sezione A dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, è un Agronomo esperto nel settore zootecnico e del suo sviluppo sostenibile.



Comunicazione digitale

La nuova laurea, istituita presso l'Università di Pavia, risponde alla non facile ma ineludibile necessità di formare professionisti capaci di produrre e gestire contenuti comunicativi veicolati con media digitali. Professionisti specializzati nel coordinamento di gruppi professionali eterogenei in cui sono presenti tutte le competenze necessarie per la progettazione, l’implementazione e la gestione di prodotti comunicativi digitali.



Data Science

La nuova laurea, istituita presso l'Università di Bari, si propone di realizzare un percorso formativo di alta qualificazione, finalizzato a formare una figura professionale volta a far fronte alle crescenti esigenze di mercato. Tale figura professionale, denominata Data Scientist, è l'anello di collegamento tra le tradizionali figure di Analista dei Dati e Statistico, ed è dotata di competenze trasversali, di natura aziendale, economica, giuridica, oltre che informatica.



Artificial Intelligence

Il corso di laurea, istituito presso l'Università di Bologna, risponde alla forte richiesta dei settori produttivi più avanzati di formare figure professionali con un'elevata specializzazione nei metodi e negli strumenti dell'intelligenza artificiale, capaci quindi di affrontare la progettazione, la realizzazione e la gestione di prodotti e servizi altamente innovativi. il percorso formativo dà spazio anche alle tematiche legate alle neuroscienze cognitive e alle problematiche etiche e sociali applicate alle decisioni automatiche.



Ingegneria biomedica

Il corso di laurea, istituto presso l'ateneo di Palermo, mira a formare la figura di ingegnere biomedico che trova applicazione in molti settori: dalle protesi robotiche agli organi artificiali, dalla telemedicina alla chirurgia robotica, fino alla robotica umanoide che si avvale del contributo della bioingegneria per sviluppare arti robot sensibili e flessibili come quelli umani. Ci sono due indirizzi: il primo curriculum serve a formare professionisti esperti di biomateriali, per la realizzazione, tra l’altro, di protesi di ultima generazione, come la mano robotica, il ginocchio bionico o la gamba bionica. Il secondo curriculum riguarda invece le tecnologie per la diagnostica



Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio

Il corso di laurea, istituto presso l'Università di Torino, persegue l'obiettivo di formare laureati magistrali con approfondite conoscenze e competenze relative agli aspetti linguistici, culturali e gestionali nell'ambito dello sviluppo del territorio, nell'ottica della sua promozione turistica , con attenzione al tema della sostenibilità. Formare soggetti idonei per sviluppare progetti di gestione e valorizzazione del territorio in ottica turistica e in collaborazione con Enti europei ed extraeuropei, per creare strumenti editoriali e materiali informativi multimediali, per organizzare eventi che richiedano un articolato know-how accanto a consolidate e pertinenti capacità di coordinamento.



Scienza e tecnologia marittima

L'Università di Genova si pone come leader nello studio del mare. Tredici corsi di laurea (cinque corsi triennali e otto magistrali), oltre duecento insegnamenti legati all'acqua. La ricerca sul mare coinvolge oltre 400 studiosi tra docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori. Grazie alle loro attività, l’Ateneo genovese costituisce un punto di riferimento internazionale nella ricerca e nel trasferimento tecnologico in tali discipline.



Sicurezza, Intelligence e Studi Strategici

Il corso di laurea, istituito a Trento, nasce dall’esigenza di formare figure professionali in grado di leggere ed interpretare le sempre più pressanti minacce che, al giorno d’oggi, la società globale si trova a dover affrontare. Accanto alle materie che più tradizionalmente fanno riferimento al settore della sicurezza internazionale, come gli studi strategici e geopolitici, ampio spazio viene dedicato alle questioni della sicurezza energetica e ambientale, al fenomeno migratorio e alle sfide generate dal terrorismo internazionale.



Psicologia Cognitiva e Neuroscienze Il corso di laurea, istituto presso l'Università di Catanzaro, vuole fornire allo studente una solida formazione di base nei diversi settori delle discipline psicologiche, con una particolare enfasi sulle conoscenze in ambito cognitivo e neuropsicologico e sulla preparazione in ambito metodologico e psicometrico. Permette anche di inserirsi direttamente nel mercato del lavoro, previa iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi, come operatore in ambito sanitario, sociale o scolastico.



Nuovi corsi di laurea per rendere l'università più vicina al mondo del lavoro.. Così come segnala il Sole 24 Ore almeno una trentina sono dell'area Stem (scienza, tecnologia e matematica), poi seguono sanità e il trittico turismo, arte e cibo. In particolare sarà il digitale a farla da padrone: dai data science al food engeneering, sono tanti i corsi di laurea che potrebbero suscitare la curiosità degli studenti.Ecco l'elenco completo dei nuovi corsi di laurea approvati dall'AnvurEcco una selezione dei 10 corsi di laurea più innovativi dislocati lungo la penisola italiana