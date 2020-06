Digital Open Day | Università Campus Bio-Medico “Quali lauree scegliere per entrare nel mondo del lavoro?”

Come scegliere un percorso di laurea che possa favorire la ricerca di un’occupazione

L’offerta formativa del Campus Bio-Medico di Roma

Medicina e Chirurgia

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicine and Surgery (in lingua inglese)

Laurea in Fisioterapia

Laurea in Infermieristica

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia

Ingegneria

Laurea in Ingegneria Industriale

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica

Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Intelligenti (in fase di attivazione)

Percorsi di eccellenza per studenti meritevoli con attività esclusive trasversali e interdisciplinari

Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente

Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana

Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera

Percorsi di eccellenza per studenti meritevoli con attività esclusive trasversali

e interdisciplinari

Non perdere l’appuntamento con i Digital Open Day

Nonostante le ripercussioni che la pandemia ha avuto sulla vita universitaria, molti ragazzi sono riusciti a portare a termine il loro percorso universitario conquistando così una laurea triennale. Per loro ora, c’è però un altro scoglio da superare: capire come proseguire la formazione. Dalla scelta del corso di laurea magistrale, infatti, dipenderà il loro ingresso nel mondo del lavoro, in continua evoluzione e ‘affamato’ di nuove figure professionali’, e quindi le possibilità di carriera.Purtroppo le restrizioni dovute alla situazione che stiamo vivendo, non permettono ai ragazzi di partecipare ai classici Open Day, ma noi di Skuola.net abbiamo trovato il modo di aiutarli in questa fase di orientamento. Giovedì 2 luglio alle 15.00 in punto, infatti, dedicheremo una, ateneo con sede a Roma tra i più gettonati dagli studenti che vogliono non solo ricevere una formazione di alto livello ma anche conseguire un titolo di studio che sia spendibile e che risponda alle richieste del mercato del lavoro. Nel nostro talk cercheremo di capire su quali trend puntare per orientare le proprie scelte formative con ospiti d’eccezione,, politico e imprenditore, attualmente vicepresidente del Gruppo Piaggio.Il mondo del lavoro è, impossibile negarlo, in continua evoluzione con una richiesta di nuove e innovative figure professionali in costante crescita. E’ quindi importante scegliere bene non solo il corso di laurea da frequentare ma anche l’ateneo dove si decide di conseguire la laurea magistrale. Infatti anche se tutte le lauree hanno lo stesso valore legale, in realtà sul mercato del lavoro l’ateneo da cui si proviene ha un peso spesso decisivo. Quest’ultimo, per assicurare delle reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ai propri laureati, deve dare massima importanza alla cura dei rapporti con le aziende. Come ad esempio accade all'. Fondata nel 1993, forma nello stesso luogo gli studenti, circa 2mila iscritti in totale,, permettendo così continue interazioni fra le diverse competenze ed esperienze. Non stupisce quindi che più del 70% dei progetti di ricerca, aspetto certamente peculiare per l’, è a carattere interdisciplinare. L’ateneo dedica inoltre grande attenzione all’orientamento professionale: ogni studente ha infatti la possibilità, più unica che rara, di disporre di un professionista di riferimento a cui chiedere supporto sia nell’iter formativo che per un corretto inserimento nel mondo del lavoro. Da sempre infatti l’Università mette tra le sue priorità il rapporto, necessario quanto primario per gli studenti, tra l’ateneo e le aziende ovvero tra formazione e mondo produttivo. In questo modo, oltre a creare delle reali opportunità per i laureati, l’Università Campus Bio-Medico ha la possibilità di aggiornare continuamente i piani di studi offerti ai ragazzi in base alle richieste che provengono dall’esterno, ovvero dal mercato. Un supporto, quello che ricevono gli studenti, che non si esaurisce solo durante la fase di formazione ma che continua anche dopo la laurea, in quello che è forse il momento più delicato: l’inserimento nel mondo del lavoro. Questi e altri importanti temi saranno discussi all’interno delAd intervenire saranno ilNel talk, oltre a discutere di questi temi, avremo modo di approfondire l'offerta formativa proposta dall’ateneo:Se proprio non sai quale corso di laurea magistrale scegliere e ti servono informazioni e consigli in merito, non puoi certo perdere il prossimo appuntamento dedicato ai. In studio a condurre il talk ci sarà. Insieme al ricco parterre di ospiti verranno affrontati, oltre a quelli già citati, anche altri importanti temi come quello legato alla sinergia tra università e aziende; discuteranno poi anche di comesi sta preparando ad affrontare la fase 3 e gli investimenti che, considerata la situazione economica dovuta alla pandemia, l’ateneo ha intenzione di mettere in atto. La puntata dei Digital Open Day andrà in onda il prossimo 2 luglio alle 15.00, come sempre potrai seguirlo sui nostri canali social e sulla sezione Skuola Tv del nostro sito.