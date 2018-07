Temptation island 2018, coppie e anticipazioni: una coppia lascia al primo falò

Durante le riprese del reality più atteso del momento, escono già le prime anticipazioni. La prima puntata è programmata per il 9 luglio, e sembra che una coppia sia già scoppiata.

Non si sa altro sulla questione, né è trapelato nulla sull'identità dei due ex fidanzatini. Anche Maria De Filippi ha commentato la vicenda inaspettata.

Coppie Temptation Island 2018: è già crisi al primo falò

Temptation Island 2018, le indiscrezioni sulla prima puntata

Temptation Island, chi sono le coppie?

nasce come esperimento sociologico ma la realtà supera le nostre aspettative. Già alla prima puntata una delle coppie ha chiesto il falò definitivo. Dopo tre giorni uno ha chiesto il falò di confronto con lei. Quest’anno è più imprevedibile dello scorso anno, non me lo aspettavo. E poi c’è una coppia che parte in un modo, credi di esserti fatto un’idea precisa di lei ma arriva il ribaltone: lei si dimostra un’altra. A volte non conosci la persona con cui stai”. Queste sono state le parole didurante un'intervista suCome si può facilmente intendere, quindi, una delle coppie del programma ha già abbandonato l’isola, richiedendo il falò di confronto, addirittura durante la prima settimana, battendo il record di, che l’anno scorso lasciarono la Sardegna dopo appena due settimane dall'inizio. L’unico indizio certo sulla coppia in questione è che sembra che questa volta sia stato il comportamento della fidanzata a essere ritenuto inopportuno dal fidanzato, talmente tanto da portare a richiedere il falò di confronto. Temptation Island andrà in onda il 9 luglio, in prima serata alle 21.10, su Canale 5.Le coppie sono: Ida e Riccardo, Lara e Michael, Valentina e Oronzo, Raffaella e Andrea, Martina e Gianpaolo, Giada e Francesco. Tra queste, quale sarà la coppia che ha già lasciato il reality?