Billy blu: testo e significato della canzone di Marco Sentieri

Marco Sentieri a Sanremo 2020: il video

Sanremo 2020: significato del singolo Billy Blu

Sanremo 2020: testo Billy Blu

Chi è Marco Sentieri

Il cantantesbarcato a, durante la scorsa puntata ha conquistato il pubblico con la sua “”, battendo la diciassettenne Shari e il suo brano “Stella”. Ma cosa dicono le parole nel testo? E che significato hanno? Scopriamolo insieme!!Guarda ancheLa canzone scelta da Marco Sentieri per partecipare a Sanremo Giovani si intitola “Billy blu” e affronta un tema molto delicato: il bullismo.Scritta da Giampiero Artegiani, cantautore italiano scomparso un anno fa, la canzone racconta la storia di un bullo che decide di farla finita ma che viene salvato proprio dalla sua vittima.Grazie anche al rovesciamento attraverso cui il carnefice diviene vittima, il tema principale appare affrontato con sensibilità e efficacia diretta.Per valorizzare il messaggio di cui si vuole fare portavoce, il giovane cantante ha inoltre partecipato al convegno organizzato da Corecom Liguria, Agcom e Regione Liguria sul "Cyberbullismo" presso il Casinò di Sanremo, dove è stato accolto con grande entusiasmo dai tanti studenti presenti.E' stato BillyGià, proprio BillyNon è incredibile?E' stato Billy blu, Billy blu, Billy bluDico sul serio, Billy bluMagro come un chiodo, occhiali spessi un ditoSopra occhiaie da malato di un bluastro scoloritoFragile, dimesso, timido, educatoEra il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiatoCon lui facevi il bullo, perché tu, nato nell'oroGli scaricavi addosso l'invidia del somaroE lo chiamavi Billy blu, pupazzetto, animaleGli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scaleLui cadeva e tu ridevi, come ride un deficienteSi rialzava e sorrideva, ma non diceva nientePerché lui era più forte dei tuoi muscoli di ceraE tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra seraSì perché è stato Billy Blu, Billy blu, Billy blu, Billy bluMa, ma la vita è un giustiziereTutti i bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dai mille fallimentiE tu, fallito e solo, appena uscito da galeraVolevi liberarti da te stesso l'altra seraE hai bevuto, e hai camminato fino all'albaLungo il fiume senza meta né pacePoi sei salito su quel ponte, un bel segno della croceMa dietro le tue spalle hai sentito la sua voceHey (hey, hey), ti ricordi di me? (Ti ricordi di me?)Così ti sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magroMa l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto: ti aiutoEd era Billy blu, Billy blu, Billy bluE dai, abbracciami, Billy BluE così è stato Billy a salvarti la pelleQuel ragazzo magro magro che ti stava sulle palleNo ma quale odio, non ho nessun rancoreEri tu quello più debole, tu dentro stavi malePerciò venivi a scuola, scaricavi sul mio bancoVeleno e prepotenza, da mostrare a tutto il brancoMa adesso lo hai capito, lo vedo dal tuo visoLa forza del più forte, è chiusa in un sorrisoTi ricordi di me? Io sono solo uno dei tanti Billy bluQuelle vittime di un bullo che ogni giorno vi tormentaMa bulli non si nasce, no, lo si diventaQuando hai una famiglia distratta e disattentaE allora come hai pianto, hai pianto e hai chiesto scusaPoi siete andati al mare, due birre e una gazzosaE finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanziaTuo padre che non c'era, tu madre piena d'ansiaNato l'11 giugno del 1985 a Casal di Principe in provincia di Caserta, l'artista è già papà di due bimbi, Umberto e Gaia. Sul suo profilo Instagram infatti oltre a pubblicare scatti dei suoi concerti, regala ai suoi follower piccoli momenti di quotidianità con la sua famiglia. Marco Sentieri è in realtà un nome d’arte poiché il suo vero nome è in realtà Pasquale Mennillo.Nella sua carriera ha vinto due festival internazionali in Romania “George Grigoriu” nel maggio 2016 e “Dan Spataru” sempre nel 2016. Ha inoltre partecipato a X Factor Romania arrivando fino ai bootcamp.