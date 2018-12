Sanremo Giovani, Diego Conti: “La storia di 3 Gradi è vera dalla prima all’ultima parola!”

A chi apprezza i programmi musicali il nome di Diego Conti non suonerà, è proprio il caso di dirlo, certo nuovo. Il cantante e musicista, tra i 24 finalisti di ‘Sanremo Giovani’, è stato infatti uno dei protagonisti della decima edizione di X Factor. In attesa di ascoltare il suo brano ‘3 Gradi’, in cui racconta la passione di due amanti che al mattino, dopo una notte di passione, si separano e tornano alle loro vite, noi di Skuola.net abbiamo deciso di fare una chiacchierata con Diego. Scopri cosa ci ha raccontato!

Ti abbiamo lasciato due anni fa ad X Factor e ora ti ritroviamo a Sanremo Giovani. Cosa hai fatto in questo periodo?

Che effetto ti fa essere uno dei 24 finalisti?

Qual è stata la prima reazione che hai avuto quando te lo hanno comunicato?

Il tuo brano ‘3 Gradi’ è ispirato ad un incontro che tu realmente hai avuto. Hai più sentito quella ragazza?

Quindi non ti sei, diciamo, nascosto più di tanto, per averle fatto intuire che era proprio lei la protagonista del brano...

Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza che stai per intraprendere?

C’è qualcuno tra gli altri concorrenti che temi maggiormente?

Terminato Sanremo Giovani, quali sono i tuoi progetti?

Scaviamo ora un pò nel tuo passato da studente. Più impegnativa la preparazione per Sanremo Giovani o quella per la Maturità?

Che voto hai avuto?

Qual è il primo aneddoto che ti viene in mente pensando alla scuola?

Noi di Skuola.net ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Tu invece cosa ti senti di dire ai maturandi che a giugno dovranno affrontare l’esame di Stato?

“In questi due annie soprattutto ho scritto tante canzoni trovando la mia dimensione musicale attuale che è ben diversa da quella che avevo due anni fa.che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere e di vivere tante emozioni.“E’per un cantautore come me.a farne parte”.“C’è una storia sul mio Instagram che ho messo in evidenza, è ancora lì! Ilinsomma, grida di gioia e bottiglie che volavano”.“Posso dirti che la notte che è uscita ‘3 Gradi’Quindi vuol dire che ha gradito la canzone”.“Guarda sono abituato a parlare solo di verità nei miei pezzi, non riesco a scrivere di altro. Quindi la storia di ‘3 Gradi’dalla prima all’ultima nota”.“Non vedo l’ora di salire su quel palco e di cantare.perché è un bel momento, e dopo tanti mesi di studio finalmente poter portare la propria musica a un pubblico così grandenon temo nessuno. Ma non per presunzione, soltanto perché prendo la gara come una possibilità di poter far ascoltare la mia musica. Ci sono molti brani belli in gara,. Quindi più che alla gara, mi piace pensare a un momento di condivisione,che contiene, oltre al brano ‘3 Gradi ’, anche altre cinque canzoni. Questo lavoro è il frutto di momenti che ho visto, immaginato e vissuto. Nei branidico la mia osservando la vita che mi gira intorno”.“Di sicuroLa preparazione per Sanremo Giovani dato che riguarda la musica, che è la mia passione, viene da sé”.“Sai cheGiuro!”“Unada quel giorno la mia vita è cambiata! Ero per strada e mentre aspettavo l’autobuse nel frattempo un mio amico mise sotto i miei piedi una scatole di merendine vuota. All’istante una persona passò e mi gettò 50 centesimi davanti. E’ una cosa surreale che poi in realtà mi ha portato fortuna, perchéincredibili! Questa moneta la porto tutt’ora con me come portafortuna”.“E’ una grande prova e spero cheper avere un futuro felice e poter seguire il proprio sogno”.