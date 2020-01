Sanremo 2020, Michele Zarrillo “Nell’estasi o nel fango”: testo e significato

Sanremo 2020: testo Nell'estasi o nel fango di Michele Zarrillo

Michele Zarrillo: sono uno scaramantico

Il cantautore romano di sessantadue anni è pronto per esibirsi a Sanremo per la tredicesima volta, portando l’inedito “”. A trentanove anni dalla sua prima volta a Sanremo, spiega che musicalmente sarà il festival più difficile, dovendo mettere in atto una grande tecnica canora, considerando come ostacolo più grande la sua memoria.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.“All’inizio pensavo che fossi il più veterano, ma poi è scoperto che nel cast è presente anche Rita Pavone”. Così ha esordito il cantante romano dopo la sua chiamata a Sanremo. La scelta della sua canzone, racconta, è nata dopo che si è seduto sul pianoforte e si è cimentato nella composizione del suo brano. “E’ una riflessione sul malessere dell’uomo che vuole ritrovare se stesso, cercando la pace in una vita dove devi andare a mille”, racconta l’autore romano.Ecco ildella canzone.Non basta una promessaE nemmeno una rispostaAlle parole ormai non credo quasi piùHo voglia di spezzare il mio silenzioRitrovare un po’ di paceE il coraggio che non c’èAmico ti capiscoQuesto sguardo lo conoscoAnche tu sei stanco proprio come meSei stanco di cercare una ragioneEd immagini un abbraccioChe non ti ferisca più, mai piùVorrei fosse veroVorrei ora è chiaroSto qui come vediIo resto ancora in piediSia nell’estasi o nel fangoNon mi importaQuanta forza serviràNavigherò in mare apertoIn capo al mondoFino a quando lo vorrai anche tuConfuso tra la genteC’è chi prega e c’è chi menteE chi parla anche di cose che non saVicini ma a distanzaDa uno schermo in una stanzaMa non cambiaQuanta poca umanitàHo voglia di guardarti dritto in facciaDirti tutto e di parlarti come non ho fatto maiE vivere ogni istante con chi adesso è più importanteFarmi avanti non tornare indietro piùVorrei fosse veroVorrei ora è chiaroSto qui come vediIo resto ancora in piediSia nell’estasi o nel fangoNon mi importaQuanta forza serviràAnche nel buio più profondoDella notte io lo so non mi perderòIl mio pensiero vaga verso nuove stelleArriva fino all’infinito e non si ferma da quassùE mi ritrovo più distante e più leggeroDove tutto è differente e la paura non c’è piùE tutto il tempo che ci resta non ci basta…Non ci bastaVorrei fosse veroMa resto ancora in piediSia nell’estasi o nel fangoNon mi importaQuanta forza serviràFaccio un respiro più profondoSono prontoA rischiare un po’ di più, un po’ di più…Di piùAd un’intervistasi è lasciato andare raccontando alcuni aneddoti: “io per fortuna non sono scaramantico, però ho alcune manie di perfezione simili a Furio di ‘Bianco rosso e Verdone’, controllando spesso di aver spento tutto, sia prima di dormire che prima di uscire”. Dopo Sanremo ci saranno le date del suo tour in Europa e tre nuovi brani, concludendo incon l’uscita di un