La teoria del tutto, il film sulla vita di Stephen Hawking

La trama

Una storia d'amore, coraggio e ottimismo

Fonte foto trailer Netflix(The theory of everything) è unadel 2014 diretta da James Marsh. Il film è l'adattamento cinematografico della biografia(Travelling to Infinity: My life with Stephen) scritta da Jane Wilde Hawking, ex moglie del celebre astrofisico e cosmologo Stephen Hawking, la quale racconta la relazione con l'ex marito, la comparsa della sua malattia degenerativa e il suo successo nel campo della fisica.Il film racconta la storia straordinaria di una delle menti più brillanti che siano mai esistite, il famoso astrofisico, che a Cambridge si innamora perdutamente della compagna di università. Il film inizia con l'incontro tra il brillante e giovane fisico Stephen Hawking (interpretato magistralmente da, che vinse il Premio Oscar come migliore attore) e la studentessa di letteratura Jane Wilde (interpretata da) a Cambridge nel 1963. Jane studia poesia medievale della Penisola Iberica, mentre Stephen sta conducendo ricerche sullaper trovare un'equazione unificatrice per spiegare la nascita dell'universo, ricerche che lo avrebbero poi reso famoso in tutto il mondo. La loroviene però ostacolata dalla comparsa della malattia degenerativa di Stephen, al quale a soli 21 anni viene diagnosticata lache progressivamente comprometterà la sua capacità di camminare, parlare e deglutire. Un iniziale rifiuto della malattia viene in seguito superato dalla, amandolo e facendosi carico della sua salute e dei loro tre figli, per i successivi 30 anni fino al loro divorzio nel 1995. Con Jane al suo fianco, Stephen si imbarcherà nel suo, studiando ciò che ha di più caro e prezioso:. Il suo libro(A brief history of time), scritto nel 1998, divenne un bestseller.è unache racconta con estrema delicatezza cosa significhi stare accanto ad una persona di tale 'genio' affetta dae aiutarla ad affrontare le difficili conseguenze della. Maè soprattutto una, come afferma l'attore protagonista Eddie Redmayne: "Stephen and the film are an inspiration to live our life as fully as possible” (Stephen e il film sono d'ispirazione per vivere le nostre vite nel modo migliore possibile).La storia e le parole di Stephen Hawking possono esserci di insegnamento in questo particolare momento storico, dove la pandemia ha sconvolto la nostra esistenza, perché possono aiutarci ancor più ad apprezzare il: “However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there's life, there's hope.” (Per quanto dura possa essere la vita, ci sarà sempre qualcosa che tu possa fare e nella quale tu possa avere successo. Finché c'è vita c'è speranza).Gianluca Daluiso