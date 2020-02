Sanremo 2020, Francesco Gabbani: Viceversa, testo e significato

Francesco Gabbani: l’arte di stupire

Il cantante 37 ennetorna sul palco Ariston di Sanremo a 3 anni dal suo successo, “”, presentando il brano “”. Originario di Carrara, in due anni di partecipazione ha sorpreso la critica vincendo due volte il Festival di Sanremo (sia come concorrente tra i Big che Sanremo Giovani). Nonostante ciò anche quest'anno sembra determinato a vincere, cambiando totalmente registro, infatti ha dichiarato: “Vi mostrerò il mio lato più intimista ed emozionale”.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.“Voglio far riflettere sull’individualismo, stavolta l’elemento scenico sarà l’apertura della mia anima” con questa premessa è pronto a salire sul palco Francesco Gabbani: scopriamo quindi ildella sua canzone.Tu non lo dici ed io non lo vedoL’amore è cieco o siamo noi di sbieco?Un battibecco nato su un lettoUn diluvio universaleUn giudizio sotto il tettoUp con un po’ di downSilenzio rotto per un grande soundSemplici eppure complessiLibri aperti in equilibrio tra segreti e compromessiFacili occasioni per difficili concettiAnime purissime in sporchissimi difettiFragili combinazioni tra ragione ed emozioniSolitudini e condivisioniSe dovessimo spiegare in pochissime paroleIl complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amoreBasterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionareChe sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversaChe sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversaE detto questo che cosa ci restaDopo una vita al centro della festa?Protagonisti e numero unoInvidiabili da tutti e indispensabili a nessunoMadre che dice del padre:“Avrei voluto solo realizzareIl mio ideale, una vita normale”Ma l’amore di normale non ha neanche le paroleParlano di pace e fanno la rivoluzioneDittatori in testa e partigiani dentro al cuoreNon c’è soluzione che non sia l’accettazioneDi lasciarsi abbandonati all’emozioneSe dovessimo spiegare in pochissime paroleIl complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amoreBasterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionareChe sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversaChe sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversaÈ la paura dietro all’arroganzaÈ tutto l’universo chiuso in una stanzaÈ l’abbondanza dentro alla mancanzaTi amo e basta!È l’abitudine nella sorpresaÈ una vittoria poco prima dell’arresaÈ solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che “ti amo!”Se dovessimo spiegare in pochissime paroleIl complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amoreBasterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionareChe sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversaChe sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversaPer anni si è presentato al pubblico con brani provocatori e divertenti, a partire da “” a “”; però nel suo ultimo album che uscirà ilc'è la voglia di prendersi più sul serio: “Il concetto della condivisione è anche il filo rosso che lega i nove brani dell’album”; “Ora però”, aggiunge, “bisogna tornare a casa per capire noi stessi in rapporto agli altri”. Cosa avrà in mente Gabbani?