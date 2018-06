Young Signorino: concerto a Roma ma non si presenta

Il 25 maggio era in programma al Monk, l’attesissimo esordio di Young Signorino il nuovo “trapper” di 19 anni originario di Cesena. Qualcosa però è andato storto, infatti l’artista non si è presentato lasciando i suoi fan senza parole. Dopo ore di attesa uno degli organizzatori è salito sul palco e ha annunciato che il concerto non ci sarebbe stato.

Young Signorino non si presenta a Roma

Qualche giorno dopo nelle stories di Instagram di Paolo Caputo (vero nome del nuovo fenomeno trap) compare una scusa nei confronti dei fan: “gli organizzatori del locale mi hanno causato dei problemi psicologici oltre che organizzativi, 400 biglietti venduti e sono veramente dispiaciuto, ci rivediamo presto Roma”. Alcuni sostengono che dopo il, Young Signorino abbia avuto paura a salire sul palco, altri non sono sorpresi. Infatti in molti hanno pensato che questa mancata esibizione faccia parte di una