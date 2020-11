Doc – Nelle tue mani: anticipazioni del gran finale di stagione in onda questa sera su Rai 1

La trama di Doc

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Doc

E' in arrivo una seconda stagione di DOC?

Fonte foto Instagram @lucaargenteroQuesta sera andrà in onda su Rai 1 l'attesissimo, il medical drama ispirato alla storia vera del, che ha appassionato oltre 7 milioni di spettatori. In attesa dell'ultima puntata viene spontaneo chiedersi:Ma soprattutto:La fiction è ispirata alla, primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale maggiore di Lodi, che a seguito di un grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria.Il- interpretato daa causa di un trauma celebrale e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Ecco che privato di dodici anni di ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi,. Anche: da primario a meno di uno specializzando. L'diventa l'unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta ilche gli offre l'opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell'incidente.Nel, intitolato, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente. Andrea, dopo la morte del figlio, teme di perdere un altro membro della sua famiglia e vuole rimanere al fianco dell’ex moglie. Intorno a lui si stringono medici e specializzandi, impegnatissimi nel cercare una diagnosi corretta per la malattia di cui soffre Agnese. Intanto Andrea deve affrontare le gravissime accuse che gli sono state mosse da un ex specializzando, secondo le quali avrebbe falsificato i documenti che contenevano i dati su una sperimentazione farmaceutica, accuse che potrebbero allontanarlo definitivamente dall'ospedale.Ai fan più affezionati della serie, e agli stessi attori del cast, sembra che l'epilogo di Doc sia arrivato un po' troppo presto.ha già dichiarato su Twitter di non essere ancora pronto a congedarsi dal Dottor Andrea Fanti e dalla sua incredibile storia. La promessa di un finale aperto e gli ascolti da record lascerebbero già da sé pochi dubbi sulla realizzazione di una seconda stagione, ma se questo non bastassehanno levato ogni dubbio: ladella fortunata serieGianluca Daluiso