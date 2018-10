Il ballo della vita Maneskin: canzoni, interviste e date tour

Oggi venerdì 26 ottobre esce il primo album dei Maneskin, Il ballo della vita. Il disco conta 12 tracce, con testi sia in italiano che in inglese che spaziano dal Rap al Funk e al Pop-Rock. Migliaia di fan sono in visibilio per questo balzo in avanti della carriera della band uscita da X Factor e composta dai giovanissimi Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'album Il ballo della vita, le indiscrezioni confessate dai componenti dei Maneskin, le canzoni e le date del tour per la promozione del disco.

Il ballo della vita: Maneskin contro gli haters

Le tracce di Il ballo della vita dei Maneskin

New Song

Torna a Casa

L'Altra Dimensione

Sh_t Blvd

Fear For Nobody

Le Parole Lontane

Immortale (Ft. Vegas Jones)

Lasciami Stare

Are You Ready

Close to the Top

Niente da Dire

Morirò Da Re

Maneskin e Il ballo della Vita: chi è Marlena?

Il ballo della vita: le canzoni e il titolo

Il ballo della vita tour Italia: date e città

Per il lancio, ihanno usato manifesti con insulti e offese ricevuti dagli haters nei loro canali social. Una vera e propria battaglia per affermarsi come artisti e per avere libertà di essere come si è: "Se le prese in giro per come ci vestiamo e muoviamo avessero avuto importanza per noi i Måneskin non esisterebbero. Ragazzi, ignorate gli odiatori. Dopo le sconfitte rialzatevi, non fatevi fermare dagli altri" hanno detto in una recente intervista.Sono dodici pezzi tutti da ascoltare. I fan conoscono già bene "Chosen" (l'inedito che ha spopolato e li ha consacrati vincitori morali della scorsa stagione di x Factor), "Morirò da re" e " Torna a casa ". Ora i Maneskin regalano al loro pubblico altri ben 10 pezzi tutti da cantare. Ecco la[html] [html]I quattro ragazzi dei Maneskin, con la pubblicazione de “Il ballo della vita”, hanno rilasciato diverse interviste. In alcune di queste, spiegano chi sia la Marlena che viene citata in tutti i testi: “È un grande nucleo che ci racchiude tutti quanti. Marlena è la nostra musa ispiratrice e il contenitore del nostro messaggio, che noi abbiamo messo dentro una persona“, ha spiegato Damiano. Per i Maneskin Marlena è una musa ispiratrice, simbolo della libertà.I 12 brani del disco, come anticipato, hanno testi in italiano e in inglese, tutti scritti e prodotti dagli stessi Måneskin.Ma come hanno scelto il titolo Il ballo della vita? Il ballo, secondo loro, è la massima forma di libertà e di celebrazione della vita. L' unico featuring é con il trapper Vegas Jones per la canzone “Immortale”. Vegas Jones è famoso per il successo della canzone "Malibu".Il ballo della vita sarà presentato in un tour già completamente sold out: ecco le date:

10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

15 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

17 novembre – Bologna, Estragon

24 novembre – Milano, Fabrique

30 novembre – Bari, Demodé Club

1 dicembre – Napoli, Casa della musica

6 dicembre – Brescia, Gran Teatro Morato

9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 dicembre – Firenze, Obihall

15 dicembre – Roma, Atlantico Live

8 marzo – Bologna, Estragon

13 marzo – Firenze, Obihall

15 marzo – Fontaneto D’Agnogna (NO), Phenomenon

16 marzo – Venaria (Torino), Teatro della Concordia

22 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

24 marzo – Milano, Fabrique

30 marzo – Roma, Atlantico Live

Il ballo della vita dei Maneskin: Instore tour

Il ballo della vita sarà presentato anche in un instore tour. Ecco gli appuntamenti:

26 ottobre Varese, Varese Dischi – La Feltrinelli

26 ottobre Milano – La Feltrinelli (Piazza Piemonte)

27 ottobre Roma, Discoteca Laziale| Latina – La Feltrinelli

27 ottobre Latina, La Feltrinelli

28 ottobre Napoli, La Feltrinelli (Stazione centrale)

28 ottobre Pontecagnano Faiano (SA), CC Maximall

29 ottobre Bologna, Mondadori Bookstore

29 ottobre Savignano al Rubicone (FC), Mediaworld

30 ottobre Palermo, CC Forum



31 ottobre Belpasso (CT), CC Etnapolis1 novembre Rieti, Maistrello Musica1 novembre Trevi (PG), CC Piazza Umbra2 novembre Marghera (VE), CC Nave de Vero – Mondadori Bookstore3 novembre Casale Monferrato (AL), CC La Cittadella – Mondadori Megastore3 novembre Torino, Mondadori Bookstore4 novembre Stezzano (BG), CC Le Due Torri – Elnòs Shopping Center4 novembre Roncadelle (BS), Elnòs Shopping11 novembre Ascoli Piceno, CC Città delle Stelle12 novembre San Giovanni Teatino (CH), CC Centro d’Abruzzo15 novembre Reggio Emilia, CC I Petali16 novembre Piove di Sacco (PD), CC Piazza Grande25 novembre Reggio Emilia, Mediaworld26 novembre Arese (MI), CC IL Centro – Mondadori Bookstore28 novembre Surbo (LE), CC Mongolfiera - Mediaworld29 novembre Bari, La Feltrinelli7 novembre Genova, La Feltrinelli13 novembre Firenze, Caffé Letterario