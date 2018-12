Anastasio, La fine del mondo: testo e significato dell'inedito

Standing ovation per l’inedito ‘La fine del mondo’ del giovane Anastasio, vera e propria scoperta della dodicesima edizione di XFactor. Punto forte della squadra ‘Uomini’ rappresentata da Mara Maionchi, l’artista si è distinto per l'abilità con cui costruisce i suoi testi. Scopriamo allora le parole e il significato di La fine del mondo di Anastasio.

Testo e significato de La fine del mondo di Anastasio

Ne la fine del mondo di Anastasio, c’è una tensione di fondo verso tutte le cose del mondo che non lo lasciano libero.Da solo in mezzo a persone a lui estranee, in mezzo a oggetti che non gli appartengono si sente risucchiare persino dalle lenzuola che sono come "sabbie mobili".Anastasio vuole seguire i suoi sogni per lasciare che tutto intorno ricominci a brillare, abbandonando il grigio della vita quotidiana per qualcosa di eccezionale.Aspetta, non sono pronto ancoraGuarda, ho ancora l’etichetta non soandare in bicicletta o fare i cento all’oraMai corso la maratona superato ostacoliNon ho mai visto il Napoli di MaradonaHo le licenze scadute da un pezzoQuella poetica da rinnovare o levare di mezzoAbbatto la clessidra orizzontale perfermare il tempoA patto che smettiate di soffiare percambiare il ventoE il freddo che avanza, l’anima sintetica eL’estetica dell’ansiaE se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani.Non mi rompete il ca**o con sta fretta didecidersi lasciatemi non fatemi alzare dal lettoScendetemi di dosso con sta fretta didecidersi voi, voi non fatemi alzare dal letto.Non mi alzerò mai,da questo letto sfatto e zozzoChe mi tira giù sul fondoed è profondo come un pozzoMi ripeto alzati, almeno muovitiMa ste lenzuola sono come sabbie mobili.E non ho manco sonno ma se mi alzotorno affrontare il mondoE sono tempi buiIl gioco lo conosco a fondoSono debole e lui cambia regole a suoPiacimento e vince sempre luiE vince sempre lui.Ed accidenti dovrei darci dentro ancoraIn contro mano a fari spenti sfiorocentoventi all’oraMa il mondo mi ignora ancoraNon lo vedo piùNon tira un filo di vento non sentoManco l’aria sulla faccia mentre cado giùMa io non voglio far finta di nienteSe in giro vedo solo ed unicamente facce spenteIo…io sogno un mondo che finisca degnamenteChe esplodanon che si spenga lentamenteIo sogno i led e i riflettori alla CappellaSistina sogno un impianto con bassi pazzeschiSogno una folla che salta all’unisono finoa spaccare i marmi fino a crepare gli affreschiSogno il giudizio universale sgretolarsi eCadere in coriandoli sopra una folladanzante di vandali li vedo al rallentyMiliardi di vite mentre guido il meteoriteSto puntando lìIo sogno i led e i riflettori alla CappellaSistina sogno un impianto con bassi pazzeschiSogno una folla che salta all’unisono finoa spaccare i marmi fino a crepare gli affreschiSogno il giudizio universale sgretolarsi eCadere in coriandoli sopra una folladanzante di vandali li vedo al rallentyMiliardi di vite mentre guido il meteoriteSto puntando lìSogno il giudizio universale sgretolarsi eCadere in coriandoli sopra una folladanzante di vandali li vedo al rallentyMiliardi di vite mentre guido il meteoriteSto puntando lì.