Amici 17: cosa è successo durante la semifinale del 27 maggio

La puntata posticipata al 27 maggio è iniziata con la sfida con ospite tra Irama, accompagnato da Ornella Vanoni, e Lauren che ha ballato con la voce di Christian de Sica in sottofondo. Una puntata piena di emozioni e colpi di scena, a partire dalla sorpresa di Laura Chiatti al marito Marco Bocci fino alla sfida finale che non ha visto eliminati.

La prima ospite a salire sul palco di Amici è stata Sophia Loren, accolta da un video che raccoglieva tutti i lavori più importanti della sua carriera. Poi è stata la volta di Ornella Vanoni che ha accompagnato Einar durante la prima esibizione della serata. Per omaggiare Il film diretto da Vittorio De Sica che vede Sophia Loren protagonista, entra in scena Christian De Sica. I prossimi ospiti sono Gino Paoli, Annalisa, Elisa, Laura Chiatti (moglie di Marco Bocci) e Riki, vincitore di Amici16.La sfida finale è stata disputata da Einar e Emma. La commissione alla fine della sfida ha deciso di salvare entrambi gli artisti. I finalisti dunque che vedremo sul palco il prossimo 2 giugno sono: il cantautore Irama, i cantanti Carmen, Emma e Einar e la ballerina Lauren.Riki si esibisce dopo un anno sul palco di amici come ospite durante l’esibizione di Loren. Il cantante esploso tra le cuffiette delle adolescenti di tutta Italia, ha cantato il suo nuovo singolo “Dolor De Capeza” fuori su Spotify. Dopo l’esibizione riceve il doppio disco di platino dalla conduttrice Maria De Filippi.