Amici 18: quando inizia e i giudici confermati

Amici, uno dei talent show più seguiti in Italia, sta per tornare con la nuova stagione 2018/2019. Tante le novità, dai giudici alle date di inizio e ai giorni di messa in onda, infatti si vocifera l'ipotesi di un cambio di giorno per quanto riguarda il serale, sarà vero?

Ma andiamo a scoprire insieme tutto ciò che dovete sapere per seguire Maria De Filippi durante questo nuovo anno.

Quando inizia Amici18?

I giudici di Amici 2018

Una delle prime novità è che il programma, come ormai si poteva intuire, non ha avuto inizio a settembre, ma inizierà verso la fine di ottobre:. E come al solito le prime puntate, in onda solo su Real Time, vedranno lo svolgersi dei casting, registrati a fine agosto. A guidare le puntate disaranno Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e la new entry Lorella Boccia.Ci sono altre due grandi novità all’interno di questa nuova stagione del talent show: una delle quali vede spuntare d, non solo tra i presentatori del daily. Mentre la seconda novità riguarda proprio le commissioni di canto e ballo, che in questa edizione saranno composte dae non più da 4.Per ilci saranno Rudy Zerbi e due new entry:Per la, invece, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry. Salutano la cattedra della scuola Bill Goodson e Garrison Rochelle.